Seu gato é territorialista? Veja dicas para lidar com esse comportamento e melhorar a convivência

Respeitar o espaço do gato, distribuir os recursos pela casa e investir em brincadeiras são medidas que ajudam a reduzir o estresse e tornar a convivência com os felinos mais tranquila (Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock) - (crédito: Shutterstock)

Assim como os seres humanos, os gatos apresentam comportamentos variados, que podem mudar conforme a personalidade, as experiências e o ambiente em que vivem. Enquanto alguns são mais sociáveis e aceitam facilmente a presença de outros animais, há aqueles que demonstram uma necessidade maior de proteger o espaço onde vivem. Esse comportamento, conhecido como territorialismo, está relacionado ao instinto dos felinos de estabelecer áreas consideradas seguras, nas quais possam descansar, se alimentar e realizar suas atividades sem interferências.

Embora seja uma característica natural da espécie, o comportamento territorialista pode se tornar um problema quando provoca agressividade, disputas frequentes, marcação com urina ou dificuldade de adaptação a mudanças. Isso pode acontecer, por exemplo, com a chegada de outro animal, alterações na organização da casa ou situações que despertem insegurança.

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Abaixo, confira algumas medidas que podem ajudar a diminuir o estresse, preservar o bem-estar do gato e tornar a convivência mais tranquila!

1. Respeite o espaço do gato

Os gatos territorialistas costumam valorizar os ambientes que consideram seguros e podem reagir negativamente quando se sentem ameaçados. Por isso, é importante respeitar os locais escolhidos pelo animal para descansar, se esconder ou observar a movimentação da casa. Evite retirá-lo à força desses espaços ou insistir em interações quando ele demonstrar desconforto.

2. Ofereça esconderijos e locais elevados

Disponibilizar diferentes espaços de descanso é uma maneira de aumentar a sensação de segurança do gato. Prateleiras próprias, arranhadores com plataformas, nichos e caixas podem funcionar como refúgios, especialmente em casas com outros animais. Os locais elevados permitem que o felino observe o ambiente sem precisar participar diretamente das movimentações ao redor. Já os esconderijos oferecem privacidade em momentos de medo ou estresse.

3. Mantenha uma rotina previsível

Mudanças frequentes na rotina podem aumentar a insegurança dos gatos, especialmente daqueles que apresentam comportamentos territorialistas. Por isso, procure manter horários relativamente regulares para alimentação, brincadeiras e descanso. Também é recomendável evitar alterações desnecessárias na localização dos objetos utilizados pelo animal, como cama, caixa de areia e recipientes de água. Uma rotina previsível ajuda o gato a compreender melhor o ambiente e pode diminuir reações defensivas provocadas por situações inesperadas.

4. Distribua os recursos pela casa

Em casas com mais de um gato, a disputa por comida, água, caixas de areia e locais de descanso pode intensificar o comportamento territorialista. Para evitar conflitos, cada animal deve ter acesso a recursos suficientes, distribuídos em diferentes pontos.

Uma recomendação frequentemente utilizada é disponibilizar uma caixa de areia por gato, além de uma extra, preferencialmente em locais separados. Os recipientes de alimentação também devem ficar afastados uns dos outros, evitando que um felino impeça o acesso do outro. Essa organização diminui a competição e permite que os animais realizem suas atividades sem precisar disputar constantemente o mesmo espaço.

Brinquedos com penas, túneis e atividades que simulam a caça estimulam o corpo e a mente dos gatos e ajudam a reduzir o estresse (Imagem: rai106 | Shutterstock)

5. Invista em brincadeiras e enriquecimento ambiental

As brincadeiras ajudam a estimular os instintos dos gatos e podem contribuir para a redução do estresse associado ao comportamento territorialista. Brinquedos com penas, bolinhas, túneis e objetos que simulam movimentos de presas são boas alternativas para incentivar a atividade física e mental.

Em casas com vários gatos, as brincadeiras individuais também são importantes para evitar disputas. Além disso, oferecer arranhadores e brinquedos que liberam alimentos gradualmente ajuda a enriquecer o ambiente e permite que o animal expresse comportamentos naturais de maneira adequada.

6. Evite punições e atitudes agressivas

Gritar, assustar, borrifar água ou aplicar castigos físicos não são maneiras adequadas de corrigir o comportamento territorialista dos gatos. Essas atitudes podem aumentar o medo, prejudicar a confiança no tutor e intensificar as reações agressivas. Quando o felino demonstrar irritação, o mais indicado é manter a calma e permitir que ele se afaste, sem forçar o contato.

7. Utilize o reforço positivo

O reforço positivo é uma estratégia que ajuda o gato a associar determinadas situações a experiências agradáveis. Quando o animal permanece tranquilo diante de outro felino ou de uma mudança no ambiente, por exemplo, ofereça um petisco apropriado, um brinquedo ou outra recompensa de que ele goste. O importante é recompensar o comportamento desejado no momento em que acontece, sem obrigar o gato a enfrentar situações que provocam medo.

8. Procure orientação veterinária quando necessário

Embora o territorialismo seja um comportamento natural dos gatos, manifestações intensas ou mudanças repentinas de comportamento merecem atenção. Agressividade frequente, marcação com urina, isolamento excessivo e conflitos constantes com outros animais podem indicar estresse, medo ou problemas de saúde.

Dores, alterações urinárias e outras condições clínicas também podem provocar reações semelhantes às associadas à defesa do território. Por isso, é importante procurar um médico-veterinário para investigar as possíveis causas. Dependendo da situação, o acompanhamento de um profissional especializado em comportamento felino pode ajudar a estabelecer estratégias específicas para melhorar o bem-estar do animal e a convivência em casa.