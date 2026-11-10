Por que os gatos não gostam de água? Entenda os principais motivos

Além das características naturais, as experiências vividas pelos gatos influenciam diretamente a maneira como eles reagem à água (Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Enquanto muitos cães adoram brincar na água, nadar em piscinas e aproveitar um banho refrescante, a maioria dos gatos apresenta um comportamento bastante diferente. Os felinos costumam evitar situações que envolvam molhar o corpo e podem demonstrar desconforto, medo ou até tentar fugir quando entram em contato com a água. Essa reação, bastante conhecida pelos tutores, não acontece por acaso e está relacionada a diferentes características físicas e comportamentais desses animais.

Uma das explicações para a resistência à água está relacionada à origem de seus ancestrais. Os gatos domésticos descendem principalmente de felinos selvagens que habitavam regiões da África e do Oriente Próximo, incluindo ambientes secos, onde o contato frequente com grandes volumes de água não era necessário para a sobrevivência. Por isso, acredita-se que esses animais não tenham desenvolvido a mesma familiaridade com atividades aquáticas observada em outras espécies.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pelagem molhada causa desconforto

Outra característica que ajuda a entender essa aversão à água é a pelagem. Diferentemente de animais adaptados à vida aquática, a maioria dos felinos domésticos possui pelos que absorvem água e podem demorar para secar completamente.

Quando isso acontece, a pelagem fica mais pesada, dificultando alguns movimentos e reduzindo a agilidade natural do animal. Como os gatos dependem da rapidez para explorar ambientes, caçar e escapar de possíveis ameaças, essa sensação pode provocar insegurança.

Além disso, os pelos molhados perdem parte da capacidade de isolamento térmico, favorecendo a perda de calor corporal e aumentando o desconforto, especialmente em ambientes frios.

Gatos gostam de manter o controle do ambiente

Os gatos são animais que valorizam a previsibilidade e a possibilidade de controlar seus movimentos. Por isso, situações desconhecidas ou que dificultam uma reação rápida podem provocar medo e estresse. Ao entrar em uma banheira, por exemplo, o felino pode encontrar superfícies escorregadias, barulhos inesperados e água em movimento, elementos que dificultam sua percepção de segurança.

Quando a pelagem fica encharcada, a sensação de peso também pode aumentar a vulnerabilidade. Esse conjunto de fatores ajuda a explicar por que alguns gatos tentam escapar imediatamente ao perceber que serão molhados. Para eles, a resistência nem sempre representa medo da água em si, mas desconforto diante da situação.

Experiências negativas podem aumentar o medo

Além das características naturais, as experiências vividas pelos gatos influenciam diretamente a maneira como eles reagem à água. Um animal que já caiu acidentalmente em uma banheira, recebeu um banho forçado ou foi assustado pelo barulho do chuveiro pode associar essas situações a momentos desagradáveis.

Como consequência, pode demonstrar resistência sempre que perceber sinais de que será molhado novamente. Esse comportamento também pode ocorrer quando o primeiro contato acontece de maneira brusca, sem permitir que o felino explore o ambiente no próprio ritmo.

O banho pode despertar reações de medo nos gatos, principalmente quando o contato com a água acontece de maneira inesperada (Imagem: Anton Pentegov | Shutterstock)

Por que os gatos não gostam de tomar banho?

O banho reúne diferentes situações que podem ser desagradáveis para os gatos, como o contato com a água, a manipulação do corpo, os ruídos e a sensação de perder o controle dos movimentos. Além disso, os felinos são naturalmente cuidadosos com a própria higiene e passam parte do dia lambendo os pelos para remover sujeiras, pelos soltos e outras partículas.

Dessa maneira, a limpeza corporal já faz parte de sua rotina, sem a necessidade de mergulhar na água. Quando são colocados em uma banheira ou recebem jatos de água inesperadamente, podem interpretar a experiência como uma ameaça. Por isso, alguns animais apresentam sinais de estresse, como miados intensos, tentativas de fuga, agitação e movimentos defensivos.

Diferentemente dos cães, a maioria dos gatos saudáveis não precisa de banhos frequentes, pois consegue manter a pelagem limpa por meio da própria higiene. A língua desses animais possui pequenas estruturas que ajudam a remover sujeiras e pelos soltos durante as lambidas.

Entretanto, existem situações em que o banho pode ser necessário, como em determinados tratamentos dermatológicos recomendados pelo médico-veterinário ou quando o animal apresenta alguma condição que dificulta sua limpeza. Gatos idosos, obesos ou com problemas de mobilidade também podem precisar de cuidados adicionais com a higiene.

Acostumando o gato com a água

Embora nem todos os gatos desenvolvam interesse pela água, é possível ajudá-los a tolerar melhor o contato por meio de experiências graduais e positivas. O primeiro passo é permitir que o animal conheça o ambiente onde o banho será realizado, inicialmente sem água. É possível utilizar brinquedos, petiscos e recompensas para criar associações agradáveis com o local. Posteriormente, pequenas quantidades de água podem ser apresentadas de maneira cuidadosa, sempre respeitando as reações do felino.

No caso de praia e piscina, também é importante ter paciência, cuidado e respeito aos limites do animal. Como os felinos costumam ser sensíveis a ambientes desconhecidos, o ideal é começar a adaptação em casa, permitindo que tenham contato gradual com a água, sempre de maneira positiva e sem forçá-los.

Posteriormente, o contato com o mar ou a piscina nunca deve ser obrigatório, pois nem todos os gatos gostam de nadar. Caso demonstre medo ou estresse, o melhor é interromper a experiência e levá-lo para um ambiente seguro.