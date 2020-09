Rodoviários paralisam nesta segunda-feira por atraso de pagamento

CC Caroline Cintra

Rodoviários da Viação Marechal cruzaram os braços na manhã desta segunda-feira (21/9) devido o atraso do adiantamento de 40% do salário referente ao mês de setembro. O valor é pago todo dia 20 e, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, como a data caiu num domingo, deveria estar na conta dos funcionários na última sexta-feira (18/9). O restante do pagamento é efetuado todo dia 5 de cada mês.

Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Jorge Faria disse ao Correio que a categoria volta a trabalhar apenas quando o pagamento de todos estiver na conta. O que deve ocorrer após às 10h, quando o expediente bancário começa. "Eles (rodoviários) estão parados nas garagens do P Sul e Taguatinga Sul. Vou conversar eles para acertar tudo sobre essa paralisação", informou.



Ao todo, a Viação Marechal tem 2,3 mil funcionários e uma frota de 565 ônibus. As cidades afetadas com a paralisação são Águas Claras, Ceilândia, Estrutural Taguatinga e Vicente Pires. "O atraso desses pagamentos afeta a todos. Se o trabalhador atrasa uma conta, o valor daqui é corrigido e ele paga a mais. Mas o salário não tem correção e ele sai no prejuízo. Eles só vão voltar a trabalhar quando receber. Não tem volta sem p pagamento", afirmou Jorge Faria.

Em nota oficial, a assessoria da Viação Marechal informou que recebeu um repasse do governo no final de semana e que vai pagar ainda no início da manhã desta segunda-feira (21/9) o adiantamento dos salários. A empresa disse ainda que avisou ao sindicato no sábado (19/9) que o pagamento seria feito hoje e acabou sendo surpreendida com a paralisação.

