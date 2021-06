Secretaria de Saúde vai remanejar UTIs de covid-19 para tratar outras doença

RM Rafaela Martins

O Governo do Distrito Federal (GDF) está encaminhando leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) destinados ao tratamento da covid-19, para pessoas que possuem outras doenças. Enquanto a fila para pacientes com demais enfermidades é de 75 pessoas, a espera por um covid-19 tem quatro.

O Secretário-Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, ressaltou que nesta terça-feira (26/6) , no Distrito Federal, os hospitais públicos do DF possuem 46 leitos vagos para atender pacientes que contraíram o novo coronavírus. “Já tivemos uma fila de quase 200 pessoas à espera de leito covid. Agora, temos 46 leitos vagos. A meta é zerar essa lista”, detalhou.

“Vamos transformar leito covid, em normal, para atender a fila de pacientes com outras doenças. No Gama, por exemplo, há grande atividade ortopédica e haverá remanejamento. O mesmo vai ocorrer em Sobradinho e no Paranoá”, afirmou o Secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto.

De acordo com os dados do Portal Info-Saúde, do GDF, a taxa de ocupação de UTIs para pacientes com covid-19 na rede pública está em 63,14%.