Seria um sonho? É possível se hospedar no apartamento de Friends

FC Flávio Croffi - UAI/Nerdizmo

(crédito: divulgação )

O apartamento de Friends, mais precisamente da Monica e Rachel, está disponível para hospedagem por meio do Booking.com.

Segundo a listagem, são 18 quartos temáticos cheios de objetos que recriam cenas clássicas do seriado.

Os hóspedes poderão passar uma noite em um dos aposentos por apenas US$ 19,94 dólares para dois (cerca de R$ 105), valor que faz referência ao ano de estreia de Friends nos Estados Unidos.

O tour é chamado de “A Definitiva Pernoite” (The Ultimate Sleepover) e é uma iniciativa entre o site de agendamentos e a mostra The Friends Experience. Essa mostra foi inaugurada em março, e ocupa dois andares do prédio em que foram filmadas cenas externas da série.

Quem passar por lá terá direito a jantar e bebidas durante a noite. Também pode participar de jogos, como uma caça por itens com temas inspirados na série.

Ao amanhecer, os hóspedes poderão tomar café da manhã no Central Perk – exatamente como os personagens fariam.

“Com recriações do amado set da série, os convidados reviverão o sofá de Ross, espiarão pela porta roxa de Rachel e Monica, relaxarão nas poltronas reclináveis de Chandler e Joey após jogar pebolim, explorarão adereços e fantasias originais recém-adicionadas do show e muito mais “, diz o anúncio.

Há também a opção de fazer um tour privado com um fotógrafo, que faz imagens profissionais nos locais de momentos icônicos que marcaram a série.

A oferta da hospedagem, porém, é bem limitada. Funciona nos dias 23 e 24 de maio apenas, e a abertura para as reservas será no dia 21 – a partir de 10h do horário de Nova York. A ordem de reserva é feita por quem conseguir agendar primeiro. Ou seja, provavelmente vai encerrar instantaneamente.

Para saber mais sobre, acesse o site que disponibiliza a pernoite.