VO Victória Olímpio

(foto: Reprodução/Play Store)

Buscando retratar a divisão política que tomou conta do Brasil, um novo jogo de celular vem fazendo sucesso entre os internautas. Inspirado em jogos de luta como Mortal Kombat e Street Fighter, o Políticos Memes Kombat traz uma proposta parecida, mas com uma grande diferença: os personagens.

Disponibilizado para celulares Android, o jogo permite que os jogadores controlem famosos políticos brasileiros em combates, no maior estilo soco, chute, pulo e magia. Dentre os personagens estão Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Michel Temer, Enéas e Cabo Daciolo. Entre os ambientes mais populares usados como cenário, Brasília se destaca.

O jogo tem comandos simples e é levado para o lado cômico, com ironia até nos nomes dos políticos. Personagens com golpes e transformações engraçadas são o ponto alto do jogo: o ex-presidente Michel Temer consegue se transformar em um vampiro. Ciro Gomes incorpora o “nordestino arretado” em alguns golpes e o presidente Jair Bolsonaro consegue “invocar” o ministro Paulo Guedes para ajudar em alguns combos.

Dividido em quatro modos, o modo história busca finalizar o jogo, vencendo os oponentes e conferindo como fica o Brasil após toda a disputa. OS modos Versus CPU e Treinar são autoexplicativos. E por fim, há o modo Campanha Online, possibilitando a interação com outros jogadores para "colocar um fim nas discussões políticas".

Avaliações

O jogo, que já está com avaliação de 4,8, está recebendo muitos elogios e os usuários já conseguem escolher personagens favoritos e até fazer novas sugestões para o game. Confira algumas:

"O jogo é ótimo, animações fluidas, bordões muito engraçados dos personagens, bons cenários, ótimos controles e roda lisinho. Lembra até street fighter."

"Um dos melhores jogos nacionais que já joguei (senão o melhor), o jogo é extremamente engraçado, divertido, fácil de se jogar e não toma partido políticos, sempre de forma neutra. Enfim jogo maravilhoso, tem grande potencial para virar um jogo muito famoso, a única que coisa que gostaria de ver eram mais personagens e até skins para personagens já inclusos no game. Ótimo Jogo. Lula melhor personagem!"

"Sensacional, os especiais de cada personagens é muito engraçado. Não tenho que reclamar da jogabilidade, apenas adicionar mais personagens, como ex presidentes, mais candidatos de eleições passadas, (Fidelix, Haddad, Marina, entre outro),deputados e senadores que sempre estão na mídia, governadores. Se não desse B.O até o STF. kkkkkkkk"

Confira a descrição do jogo

Políticos Memes Kombat é criação da Treta Studio e está disponível de graça. Trave uma batalha épica em busca de votos, é um vale tudo pelo poder. Jogo de luta de personagens fictícios baseado na guerra eleitoral brasileira. Selecione um dos personagens da política brasileira e embarque nessa luta cheia de diversões e gargalhadas.