Empresa japonesa diz estar mais perto de fabricar carros voadores

AF Agência France-Presse

(foto: APOSTILA / SkyDrive / CARTIVADOR / AFP)

Uma empresa japonesa afirma que está um pouco mais perto de fabricar carros voadores depois de testar um protótipo semelhante a um drone.

Um vídeo da empresa de engenharia SkyDrive mostra um veículo tripulado compacto que usa oito propulsores para flutuar no ar e se mover, com algumas dificuldades, no campo de testes.

As imagens vão agradar os fãs de "Blade Runner" e "De Volta para o Futuro", mas o aparelho ainda está longe desse futuro com veículos aerotransportados navegando no céu para evitar o engarrafamento.

A empresa se parabenizou "pela primeira demonstração pública de um carro voador no Japão" e disse que a aeronave, aproximadamente do tamanho de dois carros estacionados, deu várias voltas no campo de teste por quatro minutos.

"Queremos uma sociedade na qual os carros voadores sejam um meio acessível e prático de transporte no céu", afirmou o presidente da SkyDrive, Tomohiro Fukuzawa.

A empresa deseja que o veículo esteja disponível para compra no Japão em 2023, com um custo que poderia chegar a 300 mil dólares.

No entanto, este carro não é o primeiro passo para um mundo com carros voadores.

Uma empresa alemã já testou um táxi voador na Singapura em outubro e disse que espera que a invenção, também na forma de um grande drone, revolucione o trânsito nas cidades engarrafadas.