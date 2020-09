Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta quinta-feira

O Instagram e o Facebook estão apresentado instabilidade na tarde desta quinta-feira (17/9). As redes chegaram a ficar fora do ar, segundo relatos de usuários. As reclamações são de que o feed não atualiza.

As falhas teriam começado depois que o Instagram mudou o idioma do aplicativo para o inglês.

Muito relatos, de pessoas de várias partes do mundo, estão sendo compartilhados com a hashtag #instagramdown.

O site Downdectector, que reúne reclamações, começou a registrar relatos a partir das 15h desta quinta.

O Facebook, dona dos dois aplicativos, ainda não se pronunciou.

Everybody running to twitter to see if O Instagram is really down or the wi-fi is not working ???? #instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/TDioLii1So