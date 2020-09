Confira tudo sobre os novos videogames PS5 e os Xbox Series X e S

MA Maíra Alves

À esquerda da imagem encontra-se o PlayStation 5. À direita, Xbox Series X - (crédito: Divulgação)

O mais novo capítulo da chamada "guerra dos consoles" está cada vez mais próximo, com o lançamento, em novembro, das novas versões do PlayStation, da Sony; e do Xbox, da Microsoft.



As multinacionais pretendem oferecer opções para todos os gostos. Tanto a Microsoft quanto a Sony disponibilizarão os próximos consoles em duas variantes, que se diferem apenas na presença ou não de um leitor de discos Blu-Ray. São elas: o tradicional PlayStation 5, PlayStation 5 Digital – sem entrada para Blu-Ray –, o Xbox Series X e o Xbox Series S – sem entrada para Blu-Ray (veja mais detalhes técnicos abaixo). Para aquecer ainda mais a competição, a norte-americana liberou, nesta terça-feira (29/9), para pré-venda os novos Xbox.



Ao contrário do PS5 tradicional e o digital, que serão idênticos tecnicamente, com a única diferença centrada na capacidade de rodar discos, o Xbox Series S, além de não rodar mídia física, tem algumas limitações de hardware se comparado com o Series X. Contudo, este último promete ser uma versão mais acessível àqueles que procuram adentrar à nova geração (confira os preços no fim da reportagem).



Datas de lançamentos



PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital : 19 de novembro

: 19 de novembro Xbox Series X e Series S: 30 de novembro



Configurações



O PlayStation 5 e os novos Xbox têm duas versões. Neles, uma virá com leitor para jogos em mídia física, os CDs Blu-Ray, e a outra sem. Neste último, os jogos poderão ser baixados por meio das lojas virtuais disponíveis nos próprios consoles.



Ambos os produtos têm diversas similaridades técnicas em quase todos os aspectos, como, por exemplo, a mesma quantidade e tipo de memória RAM – que, diferentemente do HD, não armazena conteúdos permanentemente. Veja as principais características:

Quadro comparativo entre o Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5 (foto: Arte/Correio Braziliense)



Além disso, os processadores e placas de vídeo são da marca AMD, e até usam a mesma arquitetura. Contudo, tais semelhanças não tornam o desempenho das máquinas iguais (entenda mais abaixo).

As multinacionais procuraram trazer novas tecnologias para esta geração, como a Ray Tracing, que fornece iluminação realista, sombras e reflexos precisos para criar mundos vívidos e dinâmicos aos jogos.



A julgar pelos números, o Xbox Series X sai um pouco à frente ao PlayStation 5 quando o assunto é poder de processamento gráfico e velocidade de processamento da CPU – considerado o cérebro do console. Na prática, entretanto, a margem entre os números é tão pequena que não deverá fazer tanta diferença em títulos multiplataforma.



O Xbox Series X, por exemplo, traz 12.15 TFLOPs, já o PlayStation 5, 10.28. Tais indicadores são determinantes para visualizar o desempenho do console. Mas isso não significa que todos os jogos serão capazes de aproveitar o processamento ao máximo.



Quando se trata da velocidade da banda, a Sony oferece mais velocidade de transmissão – 5.5 GB/s, contra 2.4 GB/s da Microsoft –, o que sugere que o tempo de download de seus jogos serão menores.



Os SSD, em grande parte dos casos, não oferecem uma performance maior em jogos, por exemplo, na taxa de quadros, mas podem ajudar bastante em outros elementos como a velocidade do carregamento dos níveis e até de texturas, que são detalhes mais técnicos.



PlayStation 5 Digital e Xbox Series S



Por sua vez, em relação aos consoles sem o suporte a mídia física, a diferença de poder de processamento deles acaba sendo bem grande e quem leva vantagem é o PlayStation 5 Digital, que tem as mesmas especificações de sua conversão convencional com entrada para mídia física.



O Xbox Series S tem menos que a metade de TFLOPs do concorrente – 4 –. A memória RAM também foi diminuída para 10 GB e o console possui suporte para, no máximo, uma resolução de 1440p, diferente do PlayStation 5 Digital com leitor em 4K. Esta ‘segunda opção’ da Microsoft vem, no entanto, com o intuito de ser mais barata e acessível.



Mídia Física



Para quem já possui jogos em mídia física da geração atual, pode ser mais viável optar pela versões que rodam os discos – e que, consequentemente, são mais caras – são elas, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Isso porque algumas empresas vão oferecer upgrade gratuito dos jogos para a versão mais atualizada e compatível com os lançamentos. Para isso, os CDs dos jogos deverão ser inseridos no console para validação da licença.



Além disso, ambas as empresas oferecem o recurso de retrocompatibilidade. Com isso, os jogos dos videogames anteriores, como do PlayStation 4, Xbox original, Xbox 360 e Xbox One, poderão ser jogados nos novos aparelhos. Por isso, um drive de disco pode vir a calhar.



Algumas pessoas também utilizam os videogames para assistir filmes em Blu-Ray, isso porque os leitores do formato são escassos no Brasil, o que torna os consoles uma opção atraente pela várias funções oferecidas.



Jogos em mídia digital



Alguns dos jogos comprados em mídia digital, por meio das lojas on-line disponíveis nos consoles, também terão o upgrade para as versões mais recentes sem a necessidade do disco.



Jogos disponíveis no lançamento



Em paralelo aos lançamentos dos consoles, as empresas investiram em jogos que explorem todo o potencial oferecido por suas criações. No caso da Microsoft, a empresa pretende oferecer alguns títulos já no lançamento dos novos Xbox, como Assassin's Creed Valhalla, Yakuza: Like a Dragon e Destiny 2: Beyond Light.



Para assinantes da biblioteca com mais de 100 jogos por R$ 30 ao mês, a Xbox Game Pass, além dos títulos citados acima, também estarão disponíveis na loja virtual do console Dirt 5, Fortnite, Gears Tactics e Tetris Effect: Connected.



Vencedora da última geração com mais de 112 milhões de PlayStation 4 vendidos, a Sony investe pesado na força de títulos conhecidos para atrair o coração do jogador para o PlayStation 5. A empresa planeja disponibilizar o remake de Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure junto ao aparelho.



A empresa também revelou um novo serviço chamado PlayStation Plus Collection. Detalhes sobre como o serviço funcionará ainda não foram divulgados. Mas, por ora, será uma funcionalidade em que os jogadores poderão acessar alguns dos melhores jogos da geração PlayStation 4 já no lançamento do PS5.

Por enquanto, a lista de jogos confirmados para o lançamento do console consiste em: Astro's Playroom – virá instalado no console, Destruction All Stars, Fortnite, Devil May Cry 5: Special Edition. Este último será disponibilizado apenas digitalmente.



Preços



O PlayStation 5 sem o leitor de disco, o PlayStation 5 Digital, tem o preço oficial sugerido de R$ 4,5 mil, enquanto a versão mais completa custa R$ 5 mil. Já o Xbox Series X vem com um valor muito similar ao PS5, custando R$ 4.999. A versão mais ‘econômica’ da Microsoft, o Xbox Series S, custa R$ 2.999.



Mesmo o Xbox Series S sendo o console "menos potente" entre os demais, devido ao seu preço ele pode ser a única porta de entrada para algumas pessoas na nova geração. Por isso, ele se tornou um lançamento muito importante.



No caso do PS5, a diferença de R$ 500 entre as versões pode ser uma estratégia da Sony para fazer com que as pessoas prefiram a variante "mais completa" com leitor de Blu-Ray.



Disponibilidade



Nesta terça a Microsoft liberou para a pré-venda os Xbox Series X e Series S. No site oficial da empresa é possível conferir todos os varejistas que estão participando da campanha de lançamento, alguns oferecem taxas especiais de parcelamentos e descontos caso o produto for comprado à vista.



O PlayStation 5 iniciou a pré-venda no último dia 17. O modelo padrão ainda pode ser encontrado em muitas lojas, porém a versão digital parece ter sido a preferida entre jogadores e está esgotada em todos os e-commerces. Algumas das lojas em que o aparelho ainda está disponível são: Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, Lojas Americanas, Submarino, Amazon e Magazine Luiza.