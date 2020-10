WhatsApp agora permite silenciar para sempre contatos, conversas e grupos

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

(crédito: PixaBay/Reprodução))

O WhatsApp divulgou nesta quinta-feira (1) uma nova atualização. O serviço permite agora silenciar pessoas por um período indefinido. A nova versão também tem novos recursos.

Além do "Always mute", novas opções para contas verificadas, armazenamento, entre outros, devem estar disponíveis globalmente em breve.

Outra mudança está no menu de "Uso de armazenamento", que ganhou uma nova "cara". Em vez da listagem com todas suas conversas e quanto cada uma delas estão ocupando na memória, o WhatsApp mostra uma barra que mostra o quanto o aplicativo ocupa de memória no celular, em contraste com outros conteúdos. O aplicativo também disponibilizou um botão de limpeza.



O WhatsApp Business também trás mudanças. Agora, a ferramenta ocultou o atalho de chamadas por voz e vídeo para contas verificadas.

As edições de GIFs, vídeos e fotos ganharam a ferramenta de diretriz de mídia, que permite que o usuário visualize o alinhamento de suas imagens.



As novidades ainda não estão disponíveis para todos os usuários de celulares.



*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa