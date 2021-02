Elon Musk diz que deixará de usar Twitter 'por um tempo'

AF Agência France-Presse

O empresário do setor de tecnologias, Elon Musk, disse nesta terça-feira (2) que deixará de usar o Twitter "por um tempo", depois que suas publicações na rede social alimentaram a histeria que a bolsa viveu nos últimos dias, com altas inesperadas nas ações de várias empresas.

"Fora do Twitter por um tempo", anunciou o fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla e da empresa espacial SpaceX aos seus 44,5 milhões de seguidores na plataforma, sem explicar sua decisão.

Na semana passada, Musk mostrou seu apoio no Twitter a investidores do site Reddit que se coordenaram para comprar ações da Gamestop, uma loja de jogos em apuros, cujas ações subiram mais de 680%, segundo a CNN.

Uma publicação, horas depois, sobre seu amor pela empresa de comércio eletrônico Etsy aumentou as ações da empresa em 8%, segundo a CNBC.

Essas não foram as únicas vezes que Musk agitou os mercados nas últimas semanas. Quando mudou seu perfil do Twitter para colocar apenas a palavra "#bitcoin" na sexta-feira, a criptomoeda disparou em cerca de 20%.

Sua presença no Twitter lhe rendeu problemas judiciais no passado. Em 2018, Musk teve que deixar a presidência do conselho de administração da Tesla após um embate com a Comissão de Bolsa e Valores americana, que o acusou de ter enganado os investidores ao tuitar sobre uma possível retirada da Tesla dos parques.

Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo no mês passado, com uma fortuna estimada em 185 bilhões de dólares, devido ao forte aumento das ações da Tesla. Superou o diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos.