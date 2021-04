Pela primeira vez, emoji de choro é mais usado que o "lágrimas de alegria" no Twitter

CB Correio Braziliense

Após anos de dominação, o emoji que mostra um rosto chorando de tanto rir deixou de ser o mais usado nas interações do Twitter. Ao invés dele, as pessoas usam cada vez mais o rosto chorando escandalosamente. Os dados são da Emojipedia, plataforma que reúne informações e dados sobre o universo dos ícones de conversas de internet.

Segundo o site, o uso do emoji chorão está em ascendência desde março de 2020, ainda início da pandemia, mas o ícone só ultrapassou o rostinho risonho em meados de fevereiro deste ano. Além da tragédia trazida pela pandemia de coronavírus, que causa mortes na casa dos milhares todos os dias ao redor do mundo, a plataforma aponta ainda outras razões para a mudança no comportamento dos usuários.

Observadores de tendências de emojis têm notado o uso do ícone do choro escandaloso para expressar risada. "Enquanto ele pode ser usado para manifestar tristeza ou pesar associados a um grande volume de lágrimas, muitos usuários de emojis veem essa expressão como representando excesso de melodrama. Para algumas pessoas, ela é simplesmente um melhor tipo de risada. E está tudo bem, não existe apenas um jeito certo de usar um emoji", afirma a Emojipedia.

"Nossa forma de usar os emojis evolui com o tempo, entrando e saindo de moda ou trocando de significados, assim como acontece com as palavras conforme o tempo passa", continua o texto. "Tem havido sugestões de que o emoji chorando de rir pode ter sido simplesmente uma vítima de seu próprio sucesso. Tanto sucesso que as pessoas estão cansadas de ver isso", contextualiza.

Atrás do emoji do choro escandaloso e do ícone chorando de rir, aparecem na lista entre os mais usados neste início de ano a carinha suplicante, o rosto rolando de rir (levemente inclinado) e o emoji de coração vermelho.