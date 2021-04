Facebook e Instagram apresentam instabilidade na noite desta quinta

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter)

O começo da noite desta quinta-feira (8/4) foi de tensão entre as redes sociais. O Facebook e o Instagram apresentaram instabilidade de conexão e acesso em parte do país. Quem gostou disso foi o Twitter, o nome de Mark Zuckerberg foi ao topo dos trending topics na rede do passarinho após as 18h30. Na manga, os tuiteiros tinham muitos memes.



Em relação a queda do Facebook e do Instagram, o pico de reclamações, segundo o portal Downdetector (que contabiliza, por meio de um algoritmo, as reclamações sobre serviços de empresas) foi a partir das 18h. Com 4.814 problemas reportados na "rede das fotos" e 6.321 no Facebook.

Ainda segundo o portal, 69% dos usuários reportaram "falha geral", 21% problemas de "acesso à conta" e outros 8% com problemas de "upload". Importante lembrar que, mesmo em menor escala (um pico de 646 problemas reportados), o WhatApp também é apontado por usuários como uma rede que apresenta instabilidade a partir das 18h desta quinta.

Seguindo de vento em popa, o Twitter aproveitou para se divertir com a instabilidade das redes “amigas”.

Zuckerberg o Instagram e o Facebook vivem caindo vamo agir gatinha, vamo agir porque não se dorme na Europa!#instagramdown pic.twitter.com/Q05jcU430j — Rodrigo Ramos (@RoodriGo_A) April 8, 2021

O Mark Zuckerberg vendo o mutirão de gente cancelando o instagram e facebook pic.twitter.com/Tw1Dgq1smK — Luis Gustavo (@gustavoluis_99) April 8, 2021

#VASCO



MARK ZUCKERBERG TIROU DO AR SUAS REDES SOCIAIS PARA ANUNCIAR A PARCERIA COM O @VascodaGama !

O clube cruzmaltino é o novo patrocinado pelas empresas de Zuck.



Segundo Zuckerberg existe muita identificação entre as redes e o Vasco, uma vez que só esse ano cairam 4 vezes. pic.twitter.com/8eoxplaiom — FuteInfoBr (@FuteInfoBr) April 8, 2021

E eu que mandei mensagem pro Mark Zuckerberg pic.twitter.com/aquMIQsF7x — De tudo um pouco???????????????? (@amariaclaraalve) April 8, 2021

ok, então é isso



whatsapp, facebook e instagram cairam



incrível como o Mark Zuckerberg derruba o café no laptop e acaba com metade do fluxo das pessoas na internet — Cauê Nascimento (@caue_nascim) April 8, 2021

mark zuckerberg vendo o Instagram caindo toda semana pic.twitter.com/t1WyXqNl8j — lavinia· (@laavictor1) April 8, 2021