Pix do Nubank fica fora do ar nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Nubank/Divulgação)

O Nubank está com instabilidades para receber e enviar pagamentos por via do Pix nesta segunda-feira (12/4). Os clientes que usam outros bancos também não conseguem fazer transferências para usuários do Nubank.



Pela conta do Twitter, a fintech disse que o erro já foi identificado e que está sendo resolvido. “Nós identificamos sim, um comportamento inesperado nas transferências via PIX, mas o nosso time já esta trabalhando na solução”.

Nós identificamos sim, um comportamento inesperado nas transferências via PIX, mas o nosso time já esta trabalhando na solução, ok? — Nubank (@nubank) April 12, 2021

Em nota à imprensa, o banco digital disse que a recomendação é que os clientes utilizam o TED para fazer transferências.

"Verificamos, hoje de manhã, que parte da nossa base de clientes encontrou oscilações na realização de transferências Pix. Estamos focados em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível. Para auxiliar nossos clientes, recomendamos que temporariamente as transferências sejam feitas via TED", diz nota.

Alguns clientes também relataram problemas de instabilidade no Banco do Brasil, porém o banco informou que o Pix está funcionando normalmente. Os usuários que não estão conseguindo fazer transferências se deve à instabilidades na instituição de destino.