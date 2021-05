Maranhão vai sediar torneio de robótica

OI O Imparcial

(crédito: Reprodução)

Em meio a pandemia e de forma remota, estudantes de escolas públicas e particulares participarão pela primeira vez do Torneio SESI de Robótica FIRST LEGO League – Challenge, organizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) que terá uma etapa regional no Maranhão, nos próximos dias 13 e 14 de maio.

A competição reunirá equipes das escolas SESI do Maranhão, SESI Piauí, SESI Paraíba, SESI Alagoas e do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). Devido à pandemia da covid-19, a competição será realizada remotamente, e seu principal ambiente de avaliação será pela FIRST REH (Remote Event Hub), uma plataforma oficial da FIRST desenvolvida especialmente para os torneios online.

A equipe da Rede SESI de Educação do Maranhão disponibilizará às equipes competidoras, inscritas no Regional MA, estrutura para gravação e submissão dos rounds nas plataformas oficiais do torneio. Os ambientes serão estruturados nas escolas do SESI Anna Adelaide Bello (São Luís), Marly Sarney (Imperatriz) e Presidente Médici (Bacabal).

A temporada 2021 tem o tema RePLAY e o objetivo é incentivar a prática de atividades físicas para garantir uma qualidade de vida melhor, evitar o sedentarismo e promover a saúde. Deste modo, os participantes devem pensar em formas inovadoras de motivar e tornar as pessoas mais ativas. Este é o primeiro critério de avaliação: Projeto de Inovação. É no Desafio do Robô que vemos a magia dos projetos. As equipes colocam em prática o que foi idealizado e o robô realiza 15 missões específicas, tais como: capturar, transportar, ativar ou entregar objetos em um tapete oficial da competição.

Cada time fará a transmissão e gravação de um round teste e 3 rounds oficiais para completar o máximo de tarefas possíveis durante 2 minutos e 30 segundos.

Para avaliar o Design do Robô, os juízes levam em consideração sensores de movimento, cor, controladores e motores, além da programação e estratégia utilizadas. A capacidade da equipe em demonstrar o que foi feito e como foi feito, bem como explicar a evolução do trabalho até o projeto final também são fatores avaliados pelos juízes.

Por fim, são verificados os Core Values. Esta categoria visa manter a competição amigável, com ganho mútuo. Deste modo, o trabalho em equipe, com inclusão, diversão e inovação são considerados.