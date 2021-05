TikTok começa a testar recurso de comprar dentro do aplicativo

N- NeoRadar - Estado de Minas

Visando aumentar a competitividade no mercado com o Facebook, o TikTok começou a testar um recurso de compras dentro do aplicativo. Segundo a Bloomberg, o recurso permitiria que várias marcas anunciassem seus produtos para os usuários da plataforma.



O TikTok já estaria até negociando com algumas empresas europeias para começar a testar as vendas de modo experimental no continente. Uma das iniciativas recentes da empresa é permitir que os criadores de conteúdo possam comercializar produtos seus ou de parceiros (em modelo similar aos afiliados).

Segundo um novo relatório Bloomberg, a ideia da ByteDance (empresa dona do TikTok) é replicar o sucesso da versão chinesa do aplicativo de vídeos rápidos, Douyin, que acumulou US$ 26 bilhões (cerca de R$ 136 bilhões) em transações de comércio eletrônico em seu primeiro ano de operação.

Em um comunicado à Bloomberg, a Hype confirmou que faz parte dos testes da nova fase do TikTok, mas apenas usuários selecionados já podem visualizar uma aba de vitrine na página oficial da marca dentro do aplicativo. Porém, ainda não se sabe quando a empresa dará início ao lançamento formal.

“O TikTok tem testado e aprendido com ofertas e parcerias de comércio eletrônico e estamos constantemente explorando novas maneiras de agregar valor”, afirmou um comunicado da empresa. “Forneceremos atualizações à medida que exploramos esses caminhos importantes para nossa comunidade de usuários, criadores e marcas”, conclui.

Apesar de não estar completamente claro como funcionarão as vendas na ferramenta, executivos do Douyin afirmaram na festa de um ano do aplicativo que a empresa visa replicar o sucesso dos vídeos recomendados por IA (inteligência artificial) nas compras on-line.