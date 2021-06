Tinder anuncia novo recurso que permite bloquear pessoas no app

CB Correio Braziliense

(crédito: DENIS CHARLET / AFP)

O aplicativo de serviços de relacionamentos online Tinder anunciou novidades na ferramenta na última sexta-feira (4/06). Usuários da plataforma poderão bloquear contatos para que não sejam vistos enquanto utilizam os recursos do app.

"O Tinder está lançando um novo recurso que permite que os membros bloqueiem contatos pessoais no aplicativo, capacitando-os a curtir com confiança sua maneira de criar novas conexões, evitando a estranheza de um rosto familiar que eles preferem não ver”, anunciou a empresa em nota.

A plataforma de relacionamentos foi lançada em 2012 e é um dos aplicativos mais populares do mundo para conhecer novas pessoas. O Tinder está disponível em 190 países e mais de 40 idiomas.

O bloqueio poderá ser feito com base no número de telefone, nas opções de configurações da plataforma. Para ativar, basta clicar em "bloquear contatos" e definir quais são os números de telefone que deseja bloquear. “Estamos lançando o Block Contacts como um recurso adicional para dar paz de espírito aos membros, ajudando a criar um espaço livre de preocupações para eles criarem novas conexões'', disse Bernadette Morgan, Gerente de Grupo de Produto, Confiança e Segurança do Tinder.

O bloqueio poderá ser feito em contatos que já estejam no Tinder ou que decidam baixá-lo mais tarde usando as mesmas informações de telefone, desta forma, eles não poderão aparecer como uma correspondência em potencial.

O recurso já foi testado na Índia, Coreia do Sul e Japão. Segundo a empresa, assim que o recurso foi disponibilizado nestes países, os usuários inicialmente já adicionaram cerca de uma dúzia de contatos à sua lista de bloqueio.