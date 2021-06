Novo Battlefield será anunciado em evento nessa quarta; saiba o que esperar

JM Jonatas Martins*

Depois de muita espera, o próximo Battlefield será anunciado nesta quarta-feira (9/6), em evento da Eletronic Arts (EA), transmitido no canal oficial do jogo no YouTube. Além de informações detalhadas, deve ser divulgado o trailer do novo projeto da franquia.

Battlefield é conhecido por permitir múltiplas experiências de confronto militar entre jogadores, que podem até usar veículos e aeronaves dentro do jogo para construir estratégias e alcançarem os objetivos em cada partida. E, dessa vez, o projeto inclui a maior equipe de desenvolvimento da história da franquia, com a união de escritórios da DICE, da Criterion e da EA Gotemburgo.

O gerente-geral da DICE, Oskar Gabrielson, adiantou que estão sendo feitos testes diários para ajustar e criar a melhor versão possível do jogo. “Posso dizer que estamos dando um passo ousado. Ele tem tudo o que adoramos no Battlefield, e leva tudo isso a um novo patamar”, afirmou o gerente.

Oskar também contou que o game contará com uma escala épica em um guerra militar total, com momentos inesperados e batalhas grandiosas. Tudo isso será possível com o poder dos computadores e consoles da última geração (PlayStation 5 e Xbox das Séries X e S), que serão o principal foco do jogo. A EA também confirmou que haverá versões para Xbox One e PlayStation 4.

Um novo jogo também para dispositivos móveis

Os desenvolvedores também anunciaram a produção de um novo Battlefield, voltado para tablets e smartphones. O jogo, que ainda está em fase de testes, é elaborado com a Industrial Toys e o lançamento está previsto para 2022.

“Não se engane: é um jogo independente. Um jogo completamente diferente do que estamos criando para console e PC, projetado especificamente para a plataforma móvel”, disse Oskar Gabrielson.

Rumores

Antes do anúncio oficial, rumores ganharam espaço em comunidades e redes sociais de jogadores e de fãs. O boato mais relevante e comentado é que o nome do game será Battlefield 2042, em referência a outros jogos como Battlefield 1942 e Battlefield 2142.

Outro rumor é sobre o tamanho dos mapas, que podem ser impressionantes e os maiores já feitos dentro da franquia. Apesar dos comentários, informações como essas estarão presentes e serão oficialmente divulgadas no evento de amanhã.



