RockYou2021: ação hacker expõe cerca de 8,4 bilhões de senhas

RN Ronayre Nunes

(crédito: Danilson Carvalho/CB/D.A Press)

Um arquivo de 100GB compartilhado em um fórum hacker na deep web expôs cerca de 8,4 bilhões de senhas do mundo inteiro. Segundo o portal especializado Cyber News, a ação pode ter sido a maior da história em relação a vazamento de passwords e senhas privadas.



Sob o pseudônimo de RockYou2021, o vazamento compartilhou dados do mundo inteiro de senhas sem espaço que continham de seis a 20 caracteres. Ainda não existem informações específicas, mas o RockYou2021 pode fazer referência ao RockYou, que vazou 32 milhões de senhas ainda em 2009.

A ação do RockYou2021, entretanto, se aproxima mais — em proporções — ao Compilation of Many Breaches (COMB), vazamento que reuniu 3,2 bilhões de senhas ainda em fevereiro deste ano.

Considerando que em todo o planeta, cerca de 4,7 bilhões de pessoas têm acesso ao meio on-line ao ponto de criar e fazer a manutenção de senhas e passwords de acesso, o número do RockYou2021 indica uma possível compilação de dados vazados em outras ocasiões. Desta forma, os hackers têm, em apenas um documento, um arsenal de senhas gigantesco, o que pode potencializar ataques virtuais.

O Cyber News alerta também que com dados como nome de usuário e endereço de e-mails, os hackers podem ter acesso a várias plataformas, já que as pessoas tendem a usar a mesma senha para diferentes aplicativos e sites.

Maior segurança

Tendo em vista o alto número de dados vazados, o Cyber News apresentou alguns passos para quem quiser uma maior segurança no meio virtual.