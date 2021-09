Com instabilidade, Instagram fica fora do ar para alguns usuários

Milhares de usuários, no Brasil e no mundo, relatam problemas para acessar o Instagram na manhã desta quinta-feira (2/9).

Segundo o Downdetector, site que reúne relatórios de instabilidade nas redes sociais, o Instagram começou a ter problemas por volta das 3h, sendo o maior pico de instabilidade às 8h46.

Problemas com Instagram reportados nas últimas 24 horas (02/09/2021) (foto: Reprodução/ Downdetector)

O Instagram, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, afirmou que a plataforma está trabalhando para que tudo volte ao normal "o mais rápido possível". "Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldade para acessar o Instagram. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", informa o texto.

O assunto gerou grande repercussão no Twitter, colocando as tags "O Instagram" e "Meu Instagram", e a hashtag "#InstagramDown", nos assuntos mais comentados da rede social.

Confira alguns memes sobre o assunto:

