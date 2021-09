iPhone 13 tem suporte ao 5G e entrada para carregador; veja tudo sobre o Apple Event

CB Correio Braziliense

iPhone 13 está disponível em cinco cores e tem sistema de câmera dupla com 12 MP - (crédito: Apple/Reprodução)

A Apple apresentou, nesta terça-feira (14/9), a nova geração de eletrônicos da companhia. Entre a renovação dos iPads, Apple Watches e até do serviço de streaming Apple TV +, o CEO da maçã, Tim Cook, apresentou as aguardadas modificações nos smartphones da marca. Seguindo a tradição de um design minimalista, o iPhone 13 não ganhou muitas inovações de estilo, exceto pelas câmeras traseiras, que agora ficam alinhadas na diagonal. O padrão também é adotado na versão mini.



De acordo com a companhia, houve aumento da capacidade de resistência a arranhões e no desempenho do celular como um todo. Com um chip A15, de tecnologia de 5 nm e seis núcleos, a companhia garante que o aparelho é 50% mais rápido que a concorrência. Já que não foram mencionadas marcas, ficou subentendido que a comparação é com telefones que usam o sistema Android no geral.



A memória dos telefones também foi destacada. A partir desta geração, não existirão mais celulares da Apple com 64 GB de armazenamento. Os novos modelos partirão de 128 GB, com alternativas de 256 GB e 512 GB. Os usuários também vão poder ter suporte ao 5G com os novos iPhones em 60 regiões com a possibilidade de escolha de 200 operadoras.

O mundo da tecnologia também esperava um grande incremento na bateria, mas a novidade ficou um pouco aquém dos rumores. A capacidade da bateria em si não foi aumentada, mas a empresa promete um uso mais eficiente dela graças ao processador A15. Assim, o iPhone 13 Mini ganha 1h30 de vida útil em comparação anterior, enquanto o iPhone 13 tem autonomia 2h30 em relação ao iPhone 12.



Desbancando rumores que surgiram nas últimas semanas, todos os smartphones seguem com entrada para carregadores. O boato de que os iPhones de última geração seriam carregados apenas por indução geraram revolta na fã base da marca, que ainda amarga o fim da entrada P2 para fones de ouvido em 2016.

Aguarde atualizações.