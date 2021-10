WhatsApp, Facebook e Instagram saem do ar; usuários reclamam no Twitter

CB Correio Braziliense

(crédito: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Três das redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros estão fora do ar. Usuários do WhatsApp, Facebook e do Instagram reclamam que os aplicativos saíram do ar no começo da tarde desta segunda-feira (4/10). No WhatsApp, por exemplo, nenhuma mensagem é enviada.



No Instagram, o problema se repete. Muitas reclamações indicam que além do feed não atualizar com novas postagens. O site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava um pico de queixas por volta das 12h50.



Reprodução do site Downdetector (foto: Reprodução/downdetector.com.br)

No Twitter, muitos usuários também reclamaram sobre a falta de acesso às três redes sociais:

Eu pensando que era a Internet daqui de casa que tava com frescura. Mais uma vez o WhatsApp deixa a galera na mão. ????‍?? — Matheus Nunes (@matheusnunesbmd) October 4, 2021

meu amigo tá no ponto de ônibus e não tem como mandar mensagem prós amigos ir buscar, pq whatsapp está fora do ar, que ódio pic.twitter.com/q1WTcXSSR5 — BILLIE PIXELS CHROMATIZADA (@alittlegaga) October 4, 2021

Vou ter que pedir desculpa pra o dono do Wi-Fi daqui de casa xinguei muito culpa do dono do Instagram do Facebook e do WhatsApp, desculpe a internet de vocês é perfeita?????? — medusaa (@taina_style) October 4, 2021

" Meu momento "

O Twitter vendo o Instagram e o WhatsApp fora do ar ... pic.twitter.com/0qFP16GENX — David Vilhena (@Davidvilhena_) October 4, 2021