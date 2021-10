WhatsApp, Facebook e Instagram: o que se sabe sobre pane global das redes de Mark Zuckerberg

BBC Geral





Usuários do mundo inteiro relataram problemas e instabilidade no uso de WhatsApp, Facebook e Instagram, redes sociais sob comando do Facebook, de Mark Zuckerberg.

Segundo a agência France Presse, o impacto potencial é sobre dezenas de milhares de usuários.

No Brasil, o site Downdetector, que monitora instabilidade em serviços online, identificou grandes picos de relatos de usuários enfrentando problemas nas três redes sociais, e havia indicativos de "interrupção generalizada" ao menos no Facebook por volta das 13h30 (horário de Brasilia).

Os mesmos problemas foram identificados pelo Downdetector em outras grandes regiões metropolitanas globais, como Washington e Paris, informa a France Presse.

Em notas enviadas à BBC News Brasil, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook informaram: "estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldades para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes".

Em sua conta internacional no Twitter, o WhatsApp emitiu comunicado parecido.

Esta reportagem será atualizada assim que houver informações adicionais.

Na página do Facebook consta uma falha de Domain Name System (DNS) - o DNS é o servidor que direciona os usuários aos destinos durante a navegação.

Uma pane semelhante de DNS afetou a empresa de armazenamento na nuvem Akamai em julho, afetando múltiplos serviços.

