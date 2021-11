WhatsApp deixa de funcionar em celulares com versões antigas

VO Victória Olímpio

(crédito: Alfredo Rivera/Pixabay )

A partir desta segunda-feira (1º/11), o WhatsApp deixou de ser compatível para uma série de celulares antigos, tanto Iphone, com o sistema IOS, e quanto em Android. Quem tiver versões mais antigas de softwares precisarão atualizar o celular ou transferir a conta para aparelhos que tenham versão mais recente do sistema operacional.

O alerta, disponível no site do aplicativo, aponta que serão atingidos modelos de Iphone com sistema operacional iOS 9, que foi lançado em 2015 tendo a última disponível no Iphone 4S ou inferior, e celulares Androi 4.0.4, de 2011 ou anteriores. Ainda segundo o comunicado, a rede social oferece suporte para os seguintes dispositivos:

Aparelhos com sistema operacional Android 4.1 e versões posteriores;



iPhones com iOS 10 e versões posteriores; e



Aparelhos com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

Como descobrir a versão do celular

Por conta de mudanças feitas pelos fabricantes de cada celular, a maneira de descobrir a versão é diferente para cada aparelho. Confira o passo a passo para encontrar a informação em algumas marcas:

Samsung

Abra as "Configurações"



Clique em "Sobre o telefone"



Clique em "Informações do software"



Procure por "Versão Android"

Motorola

Abra as "Configurações"



Clique em "Sistema"



Clique em "Sobre o dispositivo"



Procure por "Versão do Android"

IOS