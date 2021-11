Black Friday 2021: os 24 smartphones mais desejados da data

Ed Estado de Minas

(crédito: Freepik))

Um dos produtos mais desejados de todas as Black Fridays, ano após ano, é o bom (e novo!) smartphone.

Em 2020, o item foi um dos mais vendidos durante a data e, em 2021, ele já está no TOP 3 da lista de desejos dos consumidores brasileiros.



Tendência durante esta época do ano, é possível encontrar por aí diversos preços, marcas e modelos de smartphones disponíveis. A data é uma ótima oportunidade para trocar de aparelho ou presentear alguém, aproveitando os bons descontos e as condições imperdíveis que não surgem todos os dias no mercado.



Foi dada a largada: as promoções de celulares já começaram!



As grandes lojas de varejo já estão se preparando para a Black Friday Brasil 2021 garantindo as ofertas especiais de smartphones. Porém, mesmo que ainda faltem alguns dias para a data (26 de novembro), já é possível encontrar por aí algumas promoções e descontos aplicados a esse tipo de aparelho!



Os 24 melhores smartphones para comprar na Black Friday



Está em dúvida de qual smartphone comprar nesta Black Friday 2021? Confira quais são os modelos mais desejados de 2021 e escolha o seu:



1) Apple iPhone 7

O iPhone 7 possui tela retina HD de 4,7”, Touch ID e câmera de 12MP com estabilização óptica de imagem, além do poderoso chip A10 Fusion e bateria de longa duração. Um luxo de celular com toda a tecnologia Apple!

2) Apple iPhone 8

O iPhone 8 conta com câmera de 12MP, tela de 4.7", sensor de impressão digital, ampla memória interna e muito mais que só um aparelho Apple possui.

3) Apple iPhone XS Max

O iPhone XS Max dá um show de tecnologia e acabamento. Ele vem com o iOS 12, realidade aumentada, tela Super Retina de 6,5”, reconhecimento facial, câmera potente e uma enorme lista de recursos.

4) Apple iPhone 11

Com chipset A13 Bionic, até 256 de armazenamento, bateria de 3.110 mAh, tela de 6,1” IPS LCD e suporte para atualizações do iOS, o iPhone 11 é uma ótima opção de aparelho.

5) Apple iPhone 12

Uma das últimas versões do iPhone conta com processador A14 Bionic, até 256 GB de armazenamento, câmeras traseiras de 12 MP, tela Super Retina XDR OLED de 6,1” e ainda grava vídeos 4K a 60fps.

6) Apple iPhone 12 Mini

A versão menor do anterior tem praticamente as mesmas configurações, porém com tela de 5,4”, sendo mais leve e anatômico.

7) LG K61

O K61 conta com tela de 6,5”, sistema de som DTS:X, que proporciona um som de alta qualidade, câmera de 48MP, 128GB de armazenamento interno e 4GB de memória RAM.

8) LG Velvet

Com tecnologia OLED e som estéreo, o LG Velvet entrega ótimo desempenho de gráficos, bom rendimento de bateria e ótima qualidade de câmera.

9) Motorola Moto E7 Power

Apesar de básico, esse modelo possui 4 GB de RAM, armazenamento expansível, processador MediaTek Helio G25 octa-core, duas câmeras traseiras (13MP e 2MP) e uma frontal de 5MP.

10) Motorola Edge 20

Com processador Qualcomm Snapdragon 778G, 128 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, câmera principal de 108MP e tela de 6,7”, esse aparelho possui estrutura em liga de alumínio e é um queridinho dos brasileiros.

11) Motorola Edge 20 Lite

A versão “mais humilde” do modelo anterior possui 6 GB de RAM, câmera híbrida ultra-wide e macro de 8MP, sensor de profundidade de 2MP e tela com taxa de atualização de 90Hz.

12) Motorola Moto G100

O modelo intermediário elogiado por muitos possui 12 GB de RAM, armazenamento expansível, display de 6,7” e câmeras traseiras de 64MP, 16MP e 2MP. Um show de smartphone!

13) Motorola Moto G8 Plus

Com design moderno, esse modelo possui câmera tripla com modo night vision e sensor de foco automático a laser, processador octa-core Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.



14) Multilaser G 2

O Multilaser G 2 conta com com tela de 6.1", processador Quad Core 1.8 Ghz, memória interna de 32GB, Android 11.0 Go, sensor de digitais, reconhecimento facial e câmera traseira de 8MP.

15) Red Mobile Quick 5.0

Apesar de pouco conhecida, a marca Red apresenta um visual elegante e uma ótima qualidade. Esse modelo possui tela de 5", processador Mediatek Quad-core de 1.3Ghz, memória de 8 GB e Android 8.1.

16) Samsung Galaxy A52 5G

De linha intermediária, o Galaxy A52 5G possui processador Qualcomm Snapdragon 750G, até 8 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento, tela de 6,5” e câmeras de 64 MP, 12 MP e 5 MP.

17) Samsung Galaxy M32

Uma evolução do M31, o Galaxy M32 tem como destaque a câmera dianteira de 20MP, o processador Mediatek Helio G80 e a e tela AMOLED de 6,4” Full HD%2b com taxa de atualização de 90 Hz.

18) Samsung Galaxy S20 FE

O S20 possui processador Exynos 990, armazenamento expansível, câmeras traseiras de 12MP, 8MP e 12MP e tela de 6,5” AMOLED e Full HD .

19) Samsung Galaxy S21 5G

O S21 5G tem como destaque o processador Exynos 2100 octa-core, 8 GB de RAM, até 256 GB de armazenamento, câmeras de 12MP, 64MP e 12MP e tela de 6,1” Dynamic AMOLED.

20) Xiaomi Mi 10T

Com até 128 GB de armazenamento, esse celular possui processador Qualcomm Snapdragon 865 e câmeras traseiras de 64MP, 13MP e 5MP.

21) Xiaomi Pocophone F1

O modelo Xiaomi F1 possui processador Qualcomm Snapdragon 845, armazenamento expansível, câmera frontal de 20MP e câmeras traseiras de 12MP e 5MP.

22) Xiaomi Pocophone M3 Pro 5G

Apesar da relativa pouca memória interna (de 64GB), esse modelo possui entrada para cartão de memória, 4GB de RAM, tela de 6,5” e câmeras traseiras de 48MP, 2MP e 2MP.

23) Xiaomi Redmi Note 9

O modelo Note 9 é um celular e tanto! Ele conta com um chipset MediaTek Helio G85, até 4GB de RAM, armazenamento (expansível) e tela IPS LCD de 6,53”. Grava a 1080p e 30fps e tem funções de HDR e lentes ultra-wide, sensor de profundidade e macro.

24) Xiaomi Redmi Note 10

O Note 10 conta com processador Qualcomm Snapdragon 678, até 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento (expansível) e câmeras traseiras de 48MP, 8MP, 2MP e 2MP.