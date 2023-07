Zuckerberg e Elon Musk trocam farpas no Twitter após lançamento do Threads

CB Correio Braziliense

No lançamento de sua nova rede social, o Threads, vinculada ao Instagram, Mark Zuckerberg alfinetou o rival Elon Musk em seu próprio território: o Twitter. Mark Zuckerberg fez o seu primeiro tweet em mais de 10 anos na noite desta quarta-feira (5/7). Na publicação, ele ironiza a semelhança entre as duas plataformas usando um meme do Homem-Aranha.



Memes e rivalidade, Zuckerberg e Musk trocam indiretas no Twitter (foto: reprodução redes sociais)

O atual dono do twitter, o bilionário Elon Musk respondeu sobre o lançamento da nova rede social cerca de três horas depois, também no Twitter. "É infinitamente preferível ser atacado por estranhos no Twitter, do que se entregar à falsa felicidade de esconder a dor no Instagram", disse.

A rivalidade entre os dois empresários não começou pelo lançamento da rede social. No dia 21 de junho, Elon Musk desafiou Mark Zuckerberg para uma luta em resposta a um tweet sobre um suposto plano da Meta de criar o Threads.

"Tenho certeza de que a Terra mal pode esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck, sem outras opções", escreveu Musk à época.

Zuckerberg respondeu em seu perfil no Instagram com a captura de tela do tweet de Musk e a mensagem: "Me passa o local". O dono do Twitter sugeriu Las Vegas, sede do Ultimate Fighting Championship (UFC).



