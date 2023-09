Apple: confira todos os detalhes do lançamento do iPhone 15

Lançamento do iPhone 15 - (crédito: Reprodução/Apple) Helena Dornelas

A Apple realizou, nesta terça-feira (12/9), evento de apresentação dos novos produtos da marca, em Cupertino, na Califórnia (EUA). Começando pelo anúncio dos novos relógios Apple Watch. Também teve novidades sobre a linha iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max.

Tim Cook, presidente-executivo da Apple, começou a live anunciando a linha iPhone 15. Ele aproveitou para adiantar que o Apple Vision Pro está no caminho certo de produção e que deve chegar ao mercado em 2024.

De acordo com jornais americanos, a próxima geração poderá ser a mais cara de toda a história dos iPhones, com o Pro Max, por exemplo, sendo cotado para ser vendido a partir de US$ 1.299 (R$ 6.416).

O novo iPhone contará com uma entrada de carregador USB-C.

iPhone 15



Apple apresentou o novo iPhone 15 com telas de 61, e 6,7 polegadas com Dynamic Island, que faz a área da câmera frontal (também conhecida como "entalhe") interagir com a tela toda.

As cores disponíveis para o iPhone 15 são preto, azul, verde, amarelo e rosa.

Cores Iphone 15 (foto: Reprodução Apple)

Pela primeira vez, a Apple lança um celular com entrada USB-C, aposentando o tão criticado Lightning.

Entrada USBC Iphone 15 (foto: Reprodução Apple)

A câmera principal passou de 12 megapixels para 48 megapixels.

Câmera Iphone 15 (foto: Reprodução Apple)

Além disso, o modo retrato função telefoto são as principais novidades em câmeras no iPhone 15.

Funções da câmera do Iphone 15 (foto: Reprodução Apple)

Todos os detalhes do iPhone 15 e do iPhone 15 Plus.

Funcionalidades Iphone 15 (foto: Reprodução Apple)

O acabamento do iPhone 15 Pro e IPhone 15 Pro Max são de titanium e o tradicional botão lateral de som virou "Botão de ação", podendo ser configurado com outros comandos.

Recursos do Iphone 15 Pro e Iphone 15 Pro Max (foto: Reprodução Apple)

Veja preços dos novos iPhones 15 no Brasil:

iPhone 15: a partir de R$ 7.299

iPhone 15 Plus: a partir de R$ 8.299

iPhone 15 Pro: a partir de R$ 9.299

iPhone 15 Pro Max: a partir de R$ 10.999

Apple Watch

O primeiro produto anunciado é o lançamento do Apple Watch Série 9. O dispositivo ganhou um novo processador S9 e uma tela mais brilhante.

O relógio também ganhou o recurso chamado "Double Tap", que permite controlar várias funções sem precisar tocar na tela.

Lisa Jackson, vice-presidente de política ambiental da Apple, disse que toda a fabricação do Apple Watch será feita com "energia 100% renovável". Além disso, nenhum novo produto da Apple usará couro animal.

Apple Watch (foto: Reprodução Apple)

Apple Watch Ultra 2

O segundo lançamento é o Apple Watch Ultra 2, a nova geração de relógio resistente.



Apple Watch (foto: Reprodução Apple)

