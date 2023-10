Pesquisadores desenvolvem adesivo capaz de detectar glicose pelo suor

Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram um sensor eletroquímico adesivo capaz de detectar níveis específicos de glicose no suor por até três semanas. Ao mesmo tempo, o dispositivo monitora a temperatura corporal.

Com aproximadamente o dobro da largura de um selo postal, a tecnologia é constituída por eletrodos de grafeno e nanopartículas de prata e ouro modificados a laser. Segundo os pesquisadores, esse tratamento permitiu criar uma rede tridimensional estável entre o grafeno e os metais, que são altamente condutores e resistentes. Também prolonga a vida útil da solução tecnológica.

O sensor mede a glicose com base nas variações do pH do suor e a temperatura corporal enquanto uma pessoa pratica atividades físicas ou se alimenta. Quando fixado na pele, pode comunicar, sem fio, os dados coletados a um computador ou a um dispositivo móvel, para que seja feita a análise das informações em tempo real.

"Os baixos níveis de concentração de biomarcadores no suor e a variabilidade de outros fatores, como pH, salinidade e temperatura, levaram os biossensores de suor anteriores aos limites de sua detecção e precisão. Esse dispositivo é capaz de levar em conta essa variabilidade enquanto mede a glicose com a especificidade necessária durante semanas a fio", explica, em nota, Huanyu Cheng, investigador principal do estudo, publicado, recentemente, na revista Advanced Functional Materials.

Durante os testes de três semanas, o sensor tratado a laser perdeu apenas 9% de sua sensibilidade, em comparação com a perda de sensibilidade de 20% dos aparelhos sem a intervenção. "É uma plataforma de baixo custo que oferece análises convenientes, precisas e contínuas do suor em diversas condições, o que tem grande potencial para a saúde individual e populacional, a medicina personalizada e a nutrição de precisão", destaca Cheng.