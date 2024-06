???? IMPERDÍVEL | iPhone 14 Plus atinge preço baixo com cupom Canaltech

O iPhone 14 Plus é ideal para quem quer um celular grande da Apple sem gastar muito, e o modelo com armazenamento de 128 GB está disponível em um preço excelente no link a seguir, aproveite a oportunidade agora mesmo:

Compre o iPhone 14 Plus de 128 GB a partir de R$ 4.058 com cupom

Sobre o iPhone 14 Plus

Irmão maior do iPhone 14, o iPhone 14 Plus aposta em uma tela Super Retina XDR maior de 6,7 polegadas com excelente qualidade, preto preciso, alta precisão de cores e brilho elevado, tendo entalhe no alto do display para abrigar o Face ID e permitir desbloqueio e autenticação para pagamento pelo rosto.

Com um conjunto de câmera dupla, o dispositivo oferece dois sensores de 12 MP para a lente principal e a lente ultrawide, entregando fotos de alta qualidade e excelente definição, além de vídeos em resolução 4K para quem quer capturar todos os detalhes.

Equipado com chip A15 Bionic, o smartphone entrega alta velocidade para todas as tarefas do dia a dia e permite até 26 horas de duração em reprodução de vídeo graças à bateria generosa.

