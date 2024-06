???? TÁ BARATO | Placa GeForce RTX 3060 Palit de 12 GB no precinho!

Com as novas gerações de placas de vídeo cada vez mais próximas, o preço dos modelos de entrada continua a cair, e o modelo da vez é a RTX 3060, uma das queridinhas dos gamers. A GeForce RTX 3060 da Palit traz 12 GB de memória GDDR6, suporte a DLSS 3 para rodar muito bem a maioria dos lançamentos, e está saindo por apenas R$ 1.599,99 na super promoção Liquida Tech da KaBuM!.

Compre Placa de Vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 de 12 GB GDDR6 da Palit por apenas R$ 1.600 no Liquida Tech da KaBuM!

Detalhes da GeForce RTX 3060 da Palit

As especificações da GeForce RTX 3060 da Palit são bem parecidas com os modelos Founders Edition, mas com um chassi trazendo duas ventoinhas para melhorar as temperaturas de operação. A placa traz 12 GB de VRAM GDDR6, com barramento de memória de 192 bits e velocidades de até 15 Gbps.

Com uma porta HDMI 2.1 e três portas tipo DisplayPort 1.4a, a RTX 3060 da Palit consegue conectar até quatro monitores, com resolução máxima combinada de até 7680 × 4320 (em 60 Hz). O projeto energético de até 170 W é suficiente para segurar overclocks mais modestos de frequência e memória, garantindo um gás extra.

A GeForce RTX 3060 de 12 GB da Palit está saindo por apenas R$ 1.599,99 na super promoção Liquida Tech da KaBuM!, ou em até 10x de R$ 188,23, mas a promoção acaba no próximo domingo e os estoques são limitados.

Compre Placa de Vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 de 12 GB GDDR6 da Palit por apenas R$ 1.600 no Liquida Tech da KaBuM!