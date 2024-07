Tecnologia

???? DESPENCOU | CPU AMD Ryzen 5 5500 está com SUPER DESCONTO de 58% Compre Processador AMD Ryzen 5 5500 de 3,6 GHz, (4,2 GHz em turbo), com 6 Núcleos e 12 Threads por apenas R$ 550 com cupom no Julho Gamer da KaBuM!