Turista, suas escolhas te deixam seguro para curtir o Carnaval? - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

A segurança é tema fundamental para a sua integridade nos momentos cotidianos ou na prática do turismo. Rotineiramente, na busca de colaborar com a maior sensação do bem-estar do leitor em seus momentos de lazer, abordamos assuntos direcionados para o turismo, em todas suas facetas. Ainda, o intuito é promover a discussão de temas pertinentes e que possam colaborar com a vivência das melhores experiências.

Pensando nisso, seguimos com nosso foco nas dicas e ações direcionadas para busca de comportamentos de segurança, fuga de situações de riscos e identificação de possíveis ameaças, tudo isso para uma curtição plena nos momentos de lazer e turismo.

No encontro anterior foram trazidas dicas de segurança pertinentes a uma das festas populares mais expressivas e aguardadas no Brasil, o carnaval. Continuaremos nessa direção, haja vista a proximidade dos eventos.

As escolhas dos locais de curtição

Certamente, às vésperas do carnaval, você já deve ter escolhido seu destino de curtição da folia momesca. Logo, tendo como verdadeira essa premissa, quais foram os critérios utilizados para a escolha do destino da folia?

As escolhas feitas pelo turista, durante o planejamento da jornada, estão intimamente ligadas ao sucesso da viagem. Mas, da mesma forma, as possibilidades dos riscos existentes nos diversos ambientes visitados durante uma experiência turística. Muitos são os pontos a serem verificados para se eleger um destino.

LEIA TAMBÉM: O carnaval está chegando! Já está preparado para a folia?

A estrutura dos ambientes, as formas de transporte, os acessos, as hospedagens, as diversas possibilidades de diversão disponíveis, muito provavelmente, são assuntos pensados na definição do destino. Na mesma linha, as festas mais badaladas e conhecidas são objetos de desejo de uma grande parte dos apaixonados por carnaval.

Além dos passos convencionais na preparação desse momento de diversão, os fatos relativos à segurança não podem ser esquecidos. Para tanto, busque informações oportunas sobre as questões afetas à segurança do lugar que você pensa em visitar.

Verifique as políticas públicas referentes ao atendimento ao turista, a estrutura disponibilizada para a atuação em grandes eventos e a condição de segurança do ambiente desejado.

Há inúmeras fontes oficiais para você, turista antenado, buscar informações e dados oportunos sobre tal assunto. Além, das diversas fontes abertas disponíveis para pesquisa.

Uma dessas ferramentas é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nele estão contidas informações de todos os aspectos da segurança, de maneira ampla e de fácil entendimento, que poderão dar uma visão de como anda a segurança pelo país.

Ranking dos estados mais seguros no ano de 2023

Além da imensa vontade de viajar, curtir e se divertir, muitas variáveis devem ser consideradas para a escolha de uma viagem. Uma informação importante é a condição daquele ambiente propiciar a segurança necessária para que sua viagem transcorra na maior tranquilidade possível.

No quesito segurança, uma das fontes que podem ser facilmente observadas é como anda a segurança pública existente no local desejado. No que se refere ao turismo doméstico, há fontes confiáveis e de fácil constatação dessa informação. Uma delas é o ranking da segurança dos Estados.

Nesse ensaio está sendo utilizado o posicionamento de segurança dos estados para o ano de 2023. O ranking citado foi fundamentado na taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes de cada estado. Os índices e taxas foram viabilizados através da análise e tratamento estatístico dos laudos de mais de 1,5 milhões de óbitos ocorridos em 2022, em todos os municípios do Brasil.

Os dados a seguir foram atualizados em novembro de 2023. Segundo esses indicadores, confira a taxa de segurança de cada um dos estados do Brasil:

fig.1

Segundo os dados oficiais, Santa Catarina é estado mais seguro. Os dados estatísticos são frios e não conseguem passar um quadro das demais grandezas e peculiaridades de cada ambiente. No entanto, a percepção de segurança deve estar aliada a outras informações que não sejam apenas os dados apresentados. Este é um indutor que, somado a outras informações, pode contribuir para formação de convicções a respeito de possíveis locais de destino.

LEIA TAMBÉM: Ministério do Turismo divulga o Brasil como um dos 15 países mais seguros para viajar. Será?

Outros riscos à segurança

As pessoas estão suscetíveis a intemperes de todas as naturezas, em diversos locais pelos quais se deslocam e curtem as folias. É imprescindível que o folião, em especial das festas de carnaval, busque mitigar a existência de situações que coloquem sua integridade em risco.

Lembrando o conceito apresentado em outro ensaio, no qual risco é a probabilidade de perigo, um evento ou condição incerta, que caso ocorra, que pode causar algum efeito.

É lógico que cada pessoa tem a sua percepção do que pode ou não ser considerado um risco.

No entanto, haja vista as condições próprias da folia, ou seja, de relaxamento e perda do foco relativo a segurança, ações ou eventos pontuais ou periféricos podem contribuir para o aumento dos riscos reais ou iminentes.

Dicas de segurança

Atualmente, o turista conta com uma série de ferramentas presenciais ou virtuais que podem colaborar para o sucesso de suas experiências. Conheça as delegacias ou unidades policias de apoio ao turista, os aparelhos estatais e as ferramentas virtuais que cooperam nesse sentido.

Procure ambientes que apresentem condições mínimas de segurança através do aparato estatal. Nos locais de acesso restrito ou suplementados pela segurança particular, identifique esses colaboradores para uma eventual necessidade de atendimento.

Conheça a estrutura do ambiente da folia, identifique pontos de apoio, postos de atendimento médico e outros necessários.

É sabido que as pessoas costumam extravasar nessas festas e uma dessas maneiras se dá no uso de bebidas alcoólicas. Para mitigar os riscos, preferencialmente, utilize o transporte público ou por meio de aplicativos credenciados.

Da mesma forma, tenha muito cuidado nos deslocamentos, em todas as modalidades. Evite se deslocar de forma unitária, procure estar acompanhado.

LEIA TAMBÉM: Não caia no golpe do “Boa noite, Cinderela”!

Fique atento a pessoas, individualmente ou em grupos, que possam de alguma maneira colocar em risco sua integridade.

No mais, aproveite a folia ao máximo, mas adote procedimentos que possam contribuir com sua tranquilidade.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Divirta-se em suas viagens. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo.

The post Turista, suas escolhas te deixam seguro para curtir o Carnaval? appeared first on Uai Turismo.