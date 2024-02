Carnaval 2024: 13 destinos para cair na folia ou descansar

O Carnaval está chegando, e ainda há tempo para garantir aquela viagem, seja sozinho ou em grupo de amigos, especialmente para quem busca maior flexibilidade e opções de destinos e preços baixos, diante do alto custo das passagens aéreas. Pensando nesse combo, a FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário presente nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, elencou alguns destinos para atender tanto aos amantes da folia de momo quanto àqueles que buscam tranquilidade.

Destinos para cair na folia

No Sudeste, Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG)

O Carnaval no Rio de Janeiro é mundialmente famoso e considerado um dos maiores e mais espetaculares. O ponto alto são os desfiles das escolas de samba na Sapucaí. A combinação da folia com as belas praias cariocas cria uma atmosfera perfeita para quem busca agito.

Na cidade de São Paulo, mais de 570 blocos se reúnem, tornando-a um dos maiores carnavais do país no que diz respeito a festas de rua livres e descentralizadas. Conhecida por sua diversidade, é possível encontrar blocos com diferentes ritmos até o dia 18 de fevereiro.

Em Belo Horizonte, a animação de carnaval é tradição, e “beagá” tem suas próprias características e celebrações típicas, como blocos, desfiles, eventos tradicionais e concursos musicais. São destinos próximos, com trajetos curtos e preços baixos que, aliados aos benefícios oferecidos pelas viagens de ônibus, são ideais para quem ainda não decidiu onde aproveitar a folia.

No Nordeste, João Pessoa (PB), Recife (PE), Olinda (PE), Aracati (CE) e Salvador (BA)

Foto: divulgação

O Carnaval no Nordeste é uma celebração rica em cultura refletindo a diversidade e a energia contagiante da região. Tradição e muita animação marcam o carnaval em João Pessoa, que é celebrado com desfiles de blocos, trios elétricos e apresentações culturais. Alguns dos principais eventos incluem os blocos Muriçocas do Miramar e Virgens de Tambaú. De João Pessoa, em um trajeto de apenas duas horas de viagem de ônibus, você chega a Recife.

Marcada pela pluralidade cultural, a folia em Recife, reúne diversos blocos que atraem multidões ao som do frevo, maracatu e outros ritmos regionais. Em Olinda, cidade vizinha à capital, as festas acontecem no Centro Histórico da cidade e é reconhecida no mundo pelos desfiles de bonecos gigantes que saem às ruas junto com os foliões.

Há cerca de 148km de Fortaleza, Aracati abriga praias famosas como Canoa Quebrada e Majorlândia para curtir o carnaval. Além disso, a cidade oferece grandes atrações musicais, blocos de rua e trios elétricos.

Em Salvador, conhecida como a “casa do axé”, ao som dos trios elétricos e do calor humano, a cidade oferece vários circuitos famosos onde ocorrem os desfiles dos trios elétricos, como o Circuito Dodô (Barra-Ondina), o Circuito Osmar (Campo Grande) e o Circuito Batatinha (Pelourinho).

Destinos tranquilos para relaxar

No Centro-Oeste, Brasília (Distrito Federal)

Brasília proporciona alternativas para quem procura um lugar mais tranquilo e com belos marcos arquitetônicos. Algumas sugestões incluem o Pontão do Lago Sul, o Parque da Cidade, o Eixão do Lazer, o Teatro Nacional e espaços culturais. A cidade é porta de entrada para lugares paradisíacos cercados de natureza, com belas cachoeiras e trilhas como Formosa, Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros.

Na região Sul, Curitiba (PR), Balneário Camboriú, Florianópolis e Blumenau (SC)

Cheia de opções culturais, Curitiba conta com uma gama variada de atrações e passeios para famílias. Parques e espaços verdes proporcionam um ambiente relaxante para quem procura um destino mais calmo. Além disso, para os amantes da gastronomia, a cidade oferece opções especiais durante a folia, proporcionando aos viajantes experiências culinárias que combinam sabor e alegria.

De Curitiba, em um trajeto de quatro horas de viagem de ônibus, é possível aproveitar o feriado em Balneário Camboriú e Florianópolis. As cidades são os melhores destinos para quem busca tranquilidade com praias deslumbrantes, parques e museus históricos.

Ainda no Sul, Blumenau é uma ótima alternativa para quem busca dias de relaxamento combinados com doses de diversão de momo. A celebração no local possui identidade própria, incorporando elementos culturais locais e proporcionando uma experiência única aos foliões.

Os bilhetes para as viagens podem ser adquiridos pelo site ou aplicativo da FlixBus, disponível nas lojas dos smartphones iOS e Android. Neles, é possível encontrar o melhor horário e outras inúmeras opções de destinos. Para aproveitar ao máximo a viagem, reserve sua passagem com antecedência, faça sua mala, que pode ser despachada gratuitamente, e desfrute da paisagem até chegar ao seu local escolhido.

