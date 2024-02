É carnaval! Tempo de folia e alegria, mas muito trabalho para a hotelaria

Estamos às vésperas do início da maior e mais democrática manifestação popular brasileira: O Carnaval!

Desde 1899 quando Chiquinha Gonzaga compôs a célebre marchinha “O Abre Alas”, e oficialmente a partir de 1916 com a composição do primeiro samba: “Pelo Telefone” de Donga e Mauro de Almeida, que o Carnaval despeja sua alegria e descontração de norte a sul do país sob as mais variadas formas regionais de celebrar por vários dias seguidos em suas ruas, avenidas, clubes etc. Os sons do Carnaval são diversos, eles vão desde o silêncio admirado pelos “fugitivos de Momo”, passando pelos ritmos do Axé, Trios Elétricos, Frevo, “Carnaboi” na região Norte, Sambas de Raíz e de Enredo, as deliciosas marchinhas e até mesmo o Punk Rock presente na “Zombie Walk” em Curitiba.

Por que o Carnaval brasileiro é um dos melhores?

O melhor Carnaval é subjetivo, pois depende do estilo e gosto de cada um. No entanto, há vários aspectos que contribuem para que a reputação do Carnaval brasileiro seja uma das melhores:

Diversidade cultural: O Brasil é um país extremamente diverso, e essa diversidade cultural se reflete no Carnaval. Cada região tem suas tradições, ritmos musicais e estilos de celebração, proporcionando uma variedade de experiências para os foliões.

Desfiles de Escolas de Samba: Os desfiles de escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo são espetáculos grandiosos, conhecidos mundialmente por sua pujança e criatividade atraem grande número de turistas internacionais e através deles divisas para o país.

Festas de rua: O Carnaval brasileiro não se limita apenas aos desfiles. As festas de rua de norte a sul, os trios elétricos em Salvador, blocos em Belo Horizonte e as celebrações espontâneas em diversas cidades oferecem uma experiência acessível e descontraída aos participantes.

Hospitalidade e alegria: A cultura brasileira é conhecida pela sua hospitalidade e alegria, e essas características se intensificam durante o Carnaval. A disposição das pessoas em celebrar e compartilhar essa festividade contribui para uma experiência mágica.

O Carnaval no Brasil oferece experiências únicas que proporcionam hospedagens verdadeiramente memoráveis no destino escolhido. Quem é apaixonado por explorar ao máximo suas viagens, descobrindo novos lugares e pontos turísticos, ao visitar cidades nas proximidades das festas de Carnaval poderá vivenciar formas enriquecedoras de complementar sua experiência.

O que a hotelaria pode esperar neste Carnaval?

Dados compilados por minha consultoria hoteleira apontam que neste Carnaval o setor contabilizará expressivo crescimento ante 2023. Segundo o CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) nove bilhões de Reais adicionais serão injetados na economia brasileira, um crescimento de 10% comparado com 2023.

Pela 1ª.vez após a pandemia um crescimento nominal real x 2020, após 2 anos de interrupções momescas (2021 e 2022). Minas Gerais lidera o ranking de maior crescimento percentual do país estimando 20,2% de incremento ante o ano anterior ficando em 3º.lugar em faturamento no país atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Estrangeiros em visita ao Brasil responderão por adicionais U$ 971 milhões (aumento de 19,3% ante 2023) em gastos.

O virtuoso setor turístico comemora efusivamente a criação de 67 mil novos empregos entre temporários e fixos trazendo uma estimativa de efetivação pós-evento de 37% deste total. Já a hotelaria celebra as atuais perspectivas para o principal período continuado (vendas de pacotes) do calendário do segmento com hospedagens que começam na 5ª feira pré-Carnaval e que se estendem até o domingo pós-Carnaval.

As expectativas de taxa de ocupação médias das principais cidades são: Recife 93%, Rio de Janeiro 91%, Salvador 90%, Belo Horizonte e Fortaleza 83%, São Paulo 80% e Foz do Iguaçu e Gramado com programações alternativas com índices acima dos 75%. Já nos principais resorts e hotéis de lazer distantes dos grandes centros restam pouquíssimas vagas, voos extras foram programados (somente Recife receberá mais de 100!).

Na edição da próxima semana desta coluna destacaremos as principais e mais criativas novidades trazidas pelos gestores hoteleiros visando encantar seus clientes. Não estão sendo poucas as atrações temáticas trazidas este ano.

“Reza a lenda que no Brasil o ano só começa após o Carnaval, porém para os hoteleiros ele começa muito antes dele!”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

