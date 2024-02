Regent Seven Seans lança itinerários com experiências noturnas nos portos de escala - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

A coleção Immserive Overnights permite que cruzeiros de luxo da Regent Seven Seans Cruises vejam o outro lado de destinos fascinantes com 26 excursões noturnas em terra. As experiências incluem exploração de artistas de classe mundial como Picasso, Rodin e Munch na casa de um príncipe sueco; degustação de vinhos ao pôr do sol em uma vila toscana; e um jantar com estrela Michelin em Atenas. Esta é apenas uma amostra do que está por vir com passeios noturnos adicionais em terra e passeios terrestres exclusivos de várias noites na Itália, Croácia, França, Grécia, Alemanha e Finlândia, a serem anunciados em breve.

LEIA TAMBÉM: Sonha em fazer um cruzeiro? Saiba se é seguro

Exemplos de passeios terrestres noturnos:

Serenata ao pôr do sol em Zadar

Viajantes de luxo explorarão as joias do Mar Adriático a bordo do Seven Seas Voyager, incluindo Zadar, na Croácia. Cruzando as águas protegidas da Baía de Jazine enquanto o sol começa a se pôr, a antiga cidade é perfeita para uma exploração tranquila. O cruzeiro oferecerá uma perspectiva única de Zadar – a mais antiga cidade continuamente habitada da Croácia – que parecerá ainda mais radiante ao anoitecer, quando o céu se tornar uma tela de cores vibrantes. Os hóspedes desembarcarão no Sea Organ, um conjunto de degraus de mármore que emite sons harmônicos quando a água do mar corre através de canos equipados com apitos sob os degraus. O fenômeno fica ao lado do Greeting to the Sun, um monumento movido a energia solar que cria um espetáculo de luzes imaginativas todas as noites. Ambas as atrações multissensoriais ajudaram a alimentar o ressurgimento de Zadar. No centro da cidade peninsular, trechos de muralhas construídas pelos romanos e um fórum escavado cuja construção começou durante o reinado de Augusto – o primeiro imperador romano – são o cenário perfeito para explorar.

VOY Horizon Lounge (Foto: Divulgação)

Degustação de vinhos ao pôr do sol e jantar em uma vila toscana

Passageiros do Seven Seas Navigator degustarão os sabores suntuosos do Mediterrâneo em tavernas pitorescas e vilas históricas, incluindo a Villa Dianella, uma elegante propriedade toscana onde a famosa família Medici caçou durante o século XVI. Como uma introdução à área, os viajantes irão primeiro explorar a cidade vizinha de San Miniato. Situada no topo de uma cordilheira bem acima do Vale do Arno, a cidade é conhecida por suas trufas brancas, incluindo uma trufa recorde que pesava bem mais de dois quilos. Após um dia inteiro de exploração, os gourmets poderão desfrutar de uma degustação de vinhos e de um belo jantar no Villa Dianella, preparado com ingredientes toscanos de origem local. O menu sazonal pode incluir uma massa paccheri com queijo pecorino e um prato de frango maravilhosamente temperado com legumes assados. A degustação na adega será tão memorável quanto as seleções serão orgânicas – os hóspedes poderão provar um blend feito com uvas Sangiovese e Cabernet Sauvignon e talvez um varietal branco Orpicchio.

Toscana (Foto: Divulgação)

Noite em Seul e culinária no templo

Em Seul, na Coreia do Sul, viajantes do Seven Seas Explorer explorarão marcos que definem o passado e o presente da capital à noite, quando a extensa paisagem urbana é lindamente iluminada. Poucos lugares em Seul são mais históricos do que a Praça Gwanghwamun, que tem sido um ponto de encontro público durante séculos. Possui estátuas de duas figuras reverenciadas – o rei Sejong, que desenvolveu um sistema fonético para escrever a língua coreana, e Yi Sun-sin, um brilhante almirante do século XVI conhecido por suas vitórias sobre a marinha japonesa. Uma deliciosa refeição com pratos originados nos templos budistas virá a seguir. A culinária do templo é normalmente desprovida de vegetais picantes, como cebola e alho, pois se acredita que eles atrapalham as práticas espirituais. Para ter uma ideia da visão de Seul para o futuro, paragens para fotografar o Dongdaemum Design Plaza, um centro cultural com um design arrojado e amorfo, e uma pausa nas Ilhotas Sebit – o primeiro espaço cultural flutuante do mundo – são essenciais. As Ilhotas Sebit ficarão especialmente impressionantes com suas luzes LED refletidas no rio Hangang.

Gwanghwamun (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Quer fazer um cruzeiro Disney? Agência fundada por brasileira te ajuda a realizar esse sonho

Passeio Noturno relaxante em Xangai

Os hóspedes do Seven Seas Explorer passarão uma noite maravilhosamente serena e sem estresse em Xangai. A experiência começará com uma tradicional massagem chinesa nos pés, na qual é aplicada pressão em pontos específicos da sola dos pés que supostamente correspondem a determinados órgãos. Os benefícios podem incluir a restauração do fluxo natural da energia corporal. A massagem nos pés deixará os hóspedes bem preparados para visitar o Museu de História de Xangai, cujos dioramas contam a história da evolução de Xangai, década após década. A coleção é absolutamente surpreendente, pois contém peças de valor inestimável em todas as categorias imagináveis, incluindo caligrafia, têxteis e artigos de jade. Uma curta caminhada levará os hóspedes ao Super Brand Mall para uma refeição extraordinária da culinária tradicional de Xangai.

Xangai (Foto: Divulgação)

Experiência de vinho e jantar na Costa Amalfitana

Passageiros do Seven Seas Splendor poderão provar uma seleção inspiradora de vinhos orgânicos e saborear um jantar igualmente delicioso no Le Vigne Di Raito, uma vinícola boutique na Costa Amalfitana. A experiência começará com um passeio a pé pela vinha, que apesar de relativamente jovem já rendeu vinhos premiados. Os viajantes ouvirão sobre as práticas ecologicamente corretas da vinícola e o terroir único que incentiva o florescimento de uvas como Aglianico e Piedirosso. Segue-se uma degustação na adega, durante a qual os enófilos poderão degustar vinhos emblemáticos elaborados a partir de blends dessas uvas – um Ragis vermelho rubi com notas de vegetação mediterrânea e um Vitamenia Rosé com notas crocantes de frutas cítricas. Depois de se retirar para um terraço privado, será servido um jantar caseiro com pratos sazonais confeccionados com ingredientes de origem local. Uma geléia natural feita com limões orgânicos de árvores plantadas entre videiras está frequentemente disponível, pois é deliciosa com queijo.

Amalfi (Foto: Divulgação)

Jantar na praia com estrela Michelin e excursão em Atenas

Durante uma noite em Atenas, viajantes do Seven Seas Splendor podem se preparar para um passeio panorâmico pela capital grega ao entardecer, passando por um marco antigo ou moderno após o outro – incluindo o Arco de Adriano, o Templo de Zeus Olímpico e até mesmo uma estátua de Lord Byron, o famoso Poeta inglês que morreu em 1824 durante a Guerra da Independência da Grécia – enquanto Atenas ficava totalmente iluminada. Após o passeio, os hóspedes jantarão no Varoulko, um aclamado restaurante grego à beira-mar com vista para o porto de Mikrolimano. Durante a refeição, ficará claro porque o Varoulko recebeu a cobiçada estrela Michelin. O menu inspirador do chef Lefteris Lazarou concentra-se em frutos do mar frescos, comprados todas as manhãs nos mercados locais. Os pratos podem incluir carpaccio de polvo, atum com crosta de gergelim e pescado do dia.

Restaurante Varoulko (Foto: Divulgação)

Noite privada no Waldemarsuddde do príncipe Eugen

Na capital sueca, Estocolmo, viajantes do Seven Seas Navigator conhecerão a impressionante coleção de arte de Waldemarsudde, a antiga casa do Príncipe Eugen, que foi convertida em um aclamado museu que abrirá exclusivamente após o expediente para eventos noturnos. Nascido na realeza, Eugen tornou-se um dos principais pintores de paisagens da Suécia e um ávido colecionador de arte com um olhar aguçado. Sua residência Art Nouveau do início do século XX guarda muitas de suas melhores obras e objetos de arte que o príncipe colecionou ao longo dos anos. A propriedade e o museu foram abertos ao público logo após sua morte em 1947 e desde então se tornaram uma das atrações mais populares de Estocolmo. No passeio esclarecedor por Waldemarsudde, espere ver o estúdio do príncipe, seus aposentos privados e algumas de suas paisagens mais inspiradoras. Embora a coleção apresente principalmente artistas suecos, também inclui obras de Picasso, Rodin e Edvard Munch. Até mesmo o cenário de Waldemarsudde na ilha oásis Djurgården é magnífico.

Waldemarsuddde (Foto: Divulgação)

LEIA TAMBÉM: Golpe do Hotel: Muito cuidado ao realizar uma reserva

Além de experiências em terra diurnas e noturnas – muitos dos quais estão inclusos como parte do programa de passeios em terra inclusos e ilimitados da Regent – como parte da tarifa da viagem, os hóspedes poderão desfrutar de culinária gourmet em uma variedade de restaurantes de especialidades e locais para refeições ao ar livre, vinhos finos e destilados, bebidas alcoólicas e frigobar reabastecidos diariamente na suíte, entretenimento, acesso ilimitado à Internet, serviço de lavanderia com entrega, gorjetas pré-pagas a bordo, traslados entre aeroporto, hotel e navio, e um pacote de hotel pré-cruzeiro de uma noite para hóspedes hospedados em suítes de nível Concierge e superiores.

Para mais informações por favor visite o site.

The post Regent Seven Seans lança itinerários com experiências noturnas nos portos de escala appeared first on Uai Turismo.