Esportes em Orlando: conheça onde e como assistir uma boa partida

Esportes em Orlando – A capital mundial dos parques temáticos se prova cada vez mais um destino completo que garante aos seus visitantes entretenimento em diversos segmentos. Com uma agenda repleta de celebrações e eventos, Orlando se posiciona como um verdadeiro destino esportivo, com opções desde futebol, basquete ou hóquei no gelo, o que o torna o lugar perfeito para os viajantes que amam uma boa partida.

Os estádios e arenas são um show à parte e proporcionam uma experiência completa aos visitantes. Se ficou com vontade de incluir um ou mais desses passeios no seu roteiro de viagem por Orlando, não perca os principais esportes e eventos relacionados que terão Orlando como sede em 2024, além do cronograma de jogos das ligas nacionais e regionais.

Basquete com o Orlando Magic

Uma das modalidades que mais conquista espaço no coração dos brasileiros, o basquete é puro entretenimento. E, além dos parques temáticos, em Orlando também é possível ver de perto os atletas voando pela quadra durante os jogos da NBA na Kia Center, uma arena completa e com uma estrutura e tecnologia impressionantes. Nesse ano, o local já recebeu um show de Claudia Leite, durante o Brazil Night, e a equipe do Flamengo, para divertidas apresentações durante o intervalo, ambos eventos realizados em janeiro.

O Orlando Magic agora segue a temporada regular com uma agenda incrível de jogos em casa, enfrentando outras equipes gigantes do esporte, como Chicago Bulls e Golden State Warriors, até abril de 2024. Os ingressos custam a partir de USD 51.

Futebol com Orlando City e Orlando Pride

Imagina poder ver de perto a maior jogadora de futebol de todos os tempos? Sim, a rainha Marta é parte da equipe do Orlando Pride, equipe feminina da cidade. A temporada começa em março e segue até novembro, o que dá muitas oportunidades de acompanhar um jogo da NWSL (National Women’s Soccer League) no Inter&Co Stadium durante uma viagem por lá. Essa também é casa do Orlando City, time local masculino. Em janeiro, a equipe recebeu o Flamengo para um amistoso para o evento FC Series, que há uma segunda edição prevista para o mês de julho. Os ingressos custam a partir de USD 20.

CONMEBOL Copa América 2024

A CONMEBOL anunciou as 14 cidades-sede, os estádios e o calendário de jogos que farão parte da 48ª edição da CONMEBOL Copa América™, que será realizada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho de 2024. A competição, que promete ser um espetáculo inesquecível para os amantes do futebol de todo o mundo, contará com 32 partidas a serem disputadas pelas 16 seleções participantes (10 da CONMEBOL e 6 da CONCACAF) em 14 estádios emblemáticos do país, entre eles o Inter & Co Stadium, em Orlando.

Hóquei no Gelo

Para garantir uma experiência tradicionalmente norte-americana, nada como assistir uma partida de hóquei no gelo. Com um cronograma de partidas até o início de abril, o time da cidade, Orlando Solar Bears, que joga pela liga ECHL, terá diversas partidas no Kia Center. Entre os times adversários estão Jacksonville Icemen, Atlanta Gladiators, Worcester Railers e mais.

