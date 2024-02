Vinícolas do Cerrado: o novo polo enogastronômico do Brasil - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Quando o La Sofia desembarcou 388 italianos em solo capixaba, em 1874, o estado do Espírito Santo abria as portas do Brasil para um dos mais influentes processos de imigração que o país já teve. A vinda em de milhares de imigrantes italianos construía uma nova fase desse país miscigenado. 150 anos depois, espalhados pelo Brasil, os descendentes de italianos reafirmam seus laços com a vitivinicultura e a enogastronomia. Agora, é a vez do Cerrado.

Brasília à mesa

Os vinhos de Brasília são uma das novidades mais badaladas em feiras e eventos de turismo pelo Brasil. Com o espírito empreendedor, 10 famílias se uniram para produzir vinhos e criaram a Vinícola Brasília a partir de um terroir único no mundo, o cerrado. Uma experiência tipicamente brasileira.

A cerca de 50km da capital federal, em Paranóa, os descendentes de italianos da Villa Triacca comemoram os primeiros prêmios. O local, que possui hotel vinícola e spa em meio aos parrerais, é um dos 10 produtores da Vinícola Brasília. O diferencial é o sistema Poda Invertida ou Dupla Poda, que permite a elaboração de vinhos de inverno, ao contrário das regiões vitivinícolas tradicionais que produzem no verão.

Sobremesa de frutos amarelos da Villa Triacca (Foto: @paespelomundo)

Um brinde no cerrado

A Villa Triacca possui 6 hectares de vinhedos das castas tintas: Syrah, Marcelan, Tempranillo, Cabernet Franc, Sangiovese, Grenache e Nebiolo; e as Castas brancas: Sauvignon Blanc e Viognier. A paisagem que harmoniza o parreral ao cerrado é atípica frente aos arbustos comuns na região. O restaurante aberto ao público traz no menu receitas criativas como a sobremesa de frutos amarelos, típicos do cerrado.

A experiência enogastronômica da Vinícola Brasília mostra que o Distrito Federal é um destino repleto de atrativos e que merece um olhar especial do turista brasileiro. Além das encantadoras obras de Athos Bulcão espalhadas pela cidade, os traços incomparáveis de Niemeyer, a gastronomia tem tomado conta de BSB.

Queijos produzidos na região da fazenda Santa Rita – Calliandra (Foto: paespelomundo)

Queijos e vinhos de Goiás

Em minha primeira vez em Goiás, fui conhecer a Rota dos Pireneus, que passa pelas cidades de Pirenópolis, Cocalzinho e Corumbá de Goiás. Uma sequência impressionante de experiências gastronômicas imersas em fazendas centenárias, em parques naturais, em ruas de pequenas cidades tão charmosas que fazem qualquer um esquecer do mundo. É uma mistura de natureza abundante e sabores borbulhantes.

Calliandra

Foi na Fazenda Santa Rita, em Cocalzinho de Goiás que conheci a gastronomia rural inspirada na culinária italiana – e também portuguesa – da Calliandra. Uma espécie de casarão, com mesas ao ar livre, rodeada de verde e águas. Uma verdadeira imersão na culinária rural italiana, proporcionada pela chef Adriana Carvalho, que vem fazendo história com expertise em vinhos e formação em gastronomia.

Na mesa forrada com xadrez vermelho que nos remete às tradicionais cantinas, queijos da fazenda, burrata com salada de entrada. E como manda a tradição, primeiro e segundo pratos com frango desossado com polenta, massa caseira com ragú e a cagaita, esse fruto típico do cerrado que a chef Adriana utilizou em reduções, em acompanhamentos. O Caliandra é daqueles lugares para ir sem pressa, para passar o dia aproveitando o ar puro, a natureza e a gastronomia rural cheia de personalidade e de identidade(s).

Receptivo Cocal Eco Trip e Chef Adriana Carvalho (Foto: @paespelomundo)

Pirenópolis

Ainda na Rota dos Pireneus, na cidade de Pirenópolis, a vinícola Assunção se destaca pelas primeiras safras de vinhos que já fazem parte de degustações e apresentações em feiras pelo Brasil. Na gastronomia, referência a clássicos italianos como o ravióli ao sugo, carnes e risotos, inclusive de frutos do mar com pequi. Na sobremesa, destaque para receitas como o tiramissú ou a panacota regada a uvas e vinhos.

A vinícola Assunção proporciona ainda um passeio pelos parrerais, nessa que é uma experiência ainda pouco explorada no centro-oeste do Brasil.

É no cerrado que está 5% de toda a diversidade do planeta. O clima quente, de inverno seco vem surpreendendo a receita. Ver vinhos sendo produzidos nessa região chama atenção pela unicidade, um terroir único, que pretende ser uma das regiões de destaque no turismo brasileiro.

Tiramissú no Vem de Vinho Gastronomia, Vinícola Assunção (Foto: @paespelomundo)

Um pouco da Itália, França, Portugal e suas rotas inebriadas, uvas, receitas e sabores já podem ser encontradas por aqui. Um tour pelos parreirais, por hotéis boutiques, por rotas e propriedades rurais do Rio Grande do Sul ou do cerrado enriquece o turismo gastronômico brasileiro. Vale a visita!

