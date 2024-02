3 experiências em Pernambuco para quem quer descansar com luxo - (crédito: Uai Turismo) Uai Turismo Uai Turismo

Março está se aproximando e, para alguns, finalmente está chegando o momento para descansar – ao final das férias alheias. Filhos de volta à escola, burocracias de início de ano resolvidas, aeroportos mais tranquilos, ou seja, ventos favoráveis para quem quer tirar alguns dias para calmaria e contemplação. Localizado em Ipojuca, PE, o NANNAI Muro Alto, foi escolhido em 2023 como o melhor hotel de praia do Brasil, é especialista em tranquilidade.

Abaixo estão três experiências possíveis de viver por lá, seja para quem tem apenas três ou até dez dias para dar essa escapada!

Drinks e tapas de frente para o mar

Mesmo já consagrado pelo público como o melhor hotel de praia do Brasil, o NANNAI Muro Alto não se contenta em descansar sem trazer novidades. Batizado de Salero, o recentemente inaugurado bar de praia do hotel é uma ode às coisas maravilhosas que envolvem algo tão simples como o sal. Evocando a praia e o mar, e também a arte da gastronomia, o Salero é uma junção de origens mediterrâneas com raízes brasileiras. Assim, quem busca ritmo de contemplação, pode curtir no beach club do NANNAI as tradicionais Tapas espanholas com o toque do time gastronômico do hotel. O Sargentinho, drink autoral do bar, que leva suco de limão, hortelã, vinho de Jerez e água com gás, é a pedida para começar.

Salero NANNAI (Foto: Divulgação)

Ritual relaxante premiado

Duas marcas especialistas em bem-estar se unem para oferecer uma massagem exclusiva e personalizada para quem procura relaxar e descansar. É o Ritual NANNAI, no NANNAI Spa by L’Occitane. Assim como o hotel, a L’Occitane em Provence também foi escolhida a melhor em sua atuação em 2023. Eleita a melhor marca de spa do mundo por profissionais do turismo, viajantes e imprensa, a L’Occitane assina o protocolo personalizado para os clientes NANNAI, uma massagem revigorante, tonificante e refrescante que associa técnicas de alongamento, thai massagem e shiatsu, aliviando tensões musculares. Com duração de 80 minutos, pode ser feita em casal, ou de forma individual.

NANNAI Spa by L’Occitane (Foto: Divulgação)

Jantar com gosto – e carinho – de comida de tia.

Com um cardápio que une o sofisticado e o rústico ao grande valor do hotel pelas matrizes da culinária local, o restaurante TiaTê é uma homenagem à Dona Tereza de Jesus Meira Lins, a matriarca do NANNAI. Seja em um almoço ou jantar, é possível provar as Ostras com picles de caju, cebola roxa e coentro, uma das deliciosas entradas. O peixe assado com legumes na brasa e macaxeira gratinada é boa pedida de prato principal, e a seção do Livro de Receitas da Tia tem opções como o Arroz de lagosta com coco, Carne de Sol com Mousseline de Macaxeira, saladinha de feijão verde e azeite de pimenta de cheiro. Se for se jogar na sobremesa, o Beijo Caboclo, doce típico da região, é escolha certa.

Moqueca de peixe e Ostras com picles de caju, cebola roxa e coentro do TiaTê (Foto: Divulgação)

