Doral Guarujá recebe certificação Neutro de Carbono

Guarujá, 04 de março de 2024 – Em uma iniciativa voluntária, o Doral Guarujá, hotel boutique de 78 apartamentos localizado em frente à badalada Praia da Enseada, recebeu a certificação do IBDN – Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza – como Hotel Neutro de Carbono por neutralizar 100 % das emissões de carbono referentes aos Escopos 1+2 do GHG Protocol, provenientes de suas atividades. As 21,546 tCO2e emitidas no meio ambiente em 2023 serão neutralizadas por meio do plantio de 133 árvores nativas da Mata Atlântica em áreas de restauração florestal, assumindo o compromisso com a agenda Climática da ONU e em ressonância com as metas assumidas pelo Brasil no Pacto Global.

Para o Gerente Geral do empreendimento, Pedro Döhnert, “essa ação vem corroborar com todas as boas práticas que o Doral aplica diariamente em prol da sustentabilidade e preservação do Meio Ambiente”. Para Diego Prado, Diretor de Sustentabilidade & ESG do IBDN, “inserir sua empresa em nosso exclusivo grupo de empreendedores conscientes e comprometidos com as questões ambientais através de ações práticas de sustentabilidade nos deixa muito felizes”.

Localizado a 92km da cidade de São Paulo, o Doral Guarujá conta com parque de energia solar para abastecer suas instalações com energia limpa e oferece gratuitamente carregador para veículos elétricos para seus hóspedes. Com amplas acomodações e uma área de lazer completa e aconchegante, tem serviços exclusivos e essenciais para hóspedes – humanos e pets – sentirem-se bem na tão sonhada e sustentável casa de praia. Com os valores destinados ao IBDN, o Doral contribuirá com ações educacionais promovidas pelo IBDN com abrangência nacional.

Desde 2008, o IBDN administra os viveiros do Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, uma reserva de relevante interesse ecológico, que começa nas nascentes do rio Tietê, na cidade de Salesópolis, a 80 km da Capital, compondo a mata ciliar do rio até a sua chegada em São Paulo.

Sobre o Hotel Doral Guarujá

Localizado a 92km da cidade de São Paulo, com endereço privilegiado em frente à badalada Praia da Enseada, o Doral Guarujá conta com apenas 78 acomodações, serviço de praia, sauna, jacuzzi, spa com massagem, academia, solarium com Bali beds, piscina adulto climatizada o ano todo, piscina infantil, brinquedoteca, loja de conveniência, estacionamento com manobrista, sala de jogos e empréstimo de bicicletas. Passeio de lancha pelas belas praias do Guarujá com welcome drink e ensaio fotográfico incluídos faz parte das experiências adicionais.

O hotel boutique foi reconhecido como o melhor da região por cinco vezes consecutivas com o prêmio Travellers’ Choice, concedido pelo TripAdvisor®, maior site de avaliações de experiência de viagens mundo a fora e é pet friendly na sua essência, sendo também premiado como “Melhor Hotel Pet Friendly”, em 2021 e 2022, pelo Guia Pet Friendly. A gastronomia fica por conta do La Vieiras, um dos melhores restaurantes do Guarujá. Do café da manhã ao jantar, incluindo o room service, o menu atrai comensais de distintos paladares. Os eventos sociais e corporativos também encontram versatilidade no Doral, que conta com 3 salas de eventos, além dos espaços sociais que são completamente transformados com incríveis produções.