Nas Olimpíadas de 2024 faça turismo com segurança

Segurança nas Olimpíadas de 2024: Os jogos olímpicos são a maior competição e celebração esportiva de todo o mundo. As competições, como conhecemos na atualidade, foram idealizadas pelo francês Barão Pierre de Coubertin. No ano de 2024, as competições serão realizadas na França, na cidade de Paris, com abertura dos eventos em cerimônia aberta, às margens do rio Sena.

Por intermédio dos jogos, a cada quatro anos atletas de todos os continentes disputam diversas modalidades esportivas. As competições são realizadas em versões de inverno e verão, além das paralimpíadas, disputadas por atletas com alguma deficiência.

O objetivo principal dos jogos olímpicos é a promoção da paz, pela integração e a união entre os países componentes. Ainda, a visão do movimento olímpico está fundada na construção de um mundo melhor através do desporto, com a promoção dos valores da excelência, da amizade e do respeito.

A preparação para as Olimpíadas de 2024 está em ritmo acelerado, pois as celebrações e jogos estão com início programado para o mês de julho. Por se tratar de um evento global, de grande notoriedade e interesse mundial, a corrida para os ingressos dos eventos, reservas de hotéis e passagens é frenética, segundo sites especializados.

O mundo, o terrorismo, os ataques cibernéticos e as Olimpíadas de 2024

Os jogos olímpicos são eventos disputadíssimos por pessoas de todos os continentes. O trânsito de autoridades e turistas crescerá de forma exponencial, acarretando um incremento obrigatório nos níveis, protocolos e medidas de segurança e proteção.

Em contraponto ao espírito desportivo, o mundo atravessa uma fase de inconstâncias e disputas de toda natureza, que merecem ser trazidas como forma de alerta, para a segurança dos turistas. Há uma grande turbulência globalizada nos panoramas políticos e bélicos, fatos que criam grande instabilidade.

Nesse prisma, o terrorismo e os ataques cibernéticos são considerados pelos organizadores do evento os maiores temores para as pessoas durante a realização das cerimônias, dos jogos e de toda a estrutura envolvida.

Uma das questões mais trabalhadas pelos responsáveis pela estruturação das olimpíadas está ligada à cerimônia de abertura, pois ocorrerá em local aberto, às margens do rio Sena. O que potencializa o risco e as possíveis ações terroristas e criminosas.

Histórico de ataques em jogos olímpicos

Na história das olimpíadas, era moderna, há registros oficiais de ataques terroristas em duas edições. O mais gravoso ocorreu durante os jogos em Munique no ano de 1972. Naquele momento fatídico 11 membros da delegação de Israel foram sequestrados e assassinados. O outro fato foi registrado em 1996, em Atlanta, quando um artefato explosivo foi detonado fazendo uma vítima fatal, deixando outras 110 pessoas feridas.

Além das disputas e conflitos diversos pelo planeta, neste ano de 2024 temos um cenário de guerra envolvendo países que estarão presentes na disputa dos jogos. Tal fato pode potencializar a existência de possíveis retaliações ou ataques diretos. Ou mesmo, serem utilizados como pano de fundo para a atuação de grupos terroristas divergentes.

A bem-estar físico e moral das autoridades, atletas, turistas e dos moradores locais é um ponto sempre observado nas publicações e artigos sobre a estruturação dos esquemas de segurança para as olimpíadas.

Os planos e ações são apresentados ao mundo para que as atividades sejam consideradas confiáveis no quesito segurança.

Saiba como está a situação política na França

Vivenciou-se um passado recente com bastantes conturbações em território francês. As mobilizações populares estiveram perceptivelmente inflamadas nos últimos anos, em especial pelas questões sociais, políticas e raciais. Atualmente, ainda se percebe uma adequação das questões apresentadas.

No que se refere aos eventos olímpicos, uma outra situação a ser considerada está afeta às estruturas necessárias para o devido atendimento do turista nas questões emergenciais e de infraestrutura.

Segundo notícias e movimentações ocorridas no início deste mês, trazidas pela Confederação Geral do Trabalho (em francês, Confédération générale du travail, CGT), os setores de serviços franceses cogitam a paralisação, por estado de greve, durante o período olímpico.

Estas nuances devem ser devidamente acompanhadas pelos viajantes que estarão presentes durante os eventos das olimpíadas.

Dicas para a sua segurança durante as Olimpíadas de 2024

As olimpíadas atrairão um número expressivo de turistas de todo o mundo. É fundamental que você, como turista muito antenado que deve ser, esteja atento a fatores que potencializem sua segurança, comodidade e bem-estar durante sua experiência.

Planejamento

O planejamento e devido acompanhamento dos passos e informações relativas aos eventos (transporte, hospedagem, ingressos, etc.) devem ter uma checagem rotineira. Especialmente, por se tratar de uma viagem internacional, os detalhes precisam ser seguidos e cumpridos para o sucesso da atividade.

Seguro viagem

Não se esqueça de contratar um bom seguro de viagem, observando as peculiaridades e tranquilidade que esta ferramenta pode apresentar em casos de um evento fortuito.

Deslocamentos, documentos e pertences

Mesmo cercado de todo o aparato que ocorre durante eventos dessa natureza, evite o deslocamento por locais menos seguros ou afastados. Nos deslocamentos procure utilizar transportes oficiais ou aplicativos. Mantenha seus documentos e pertences de maior valor em local seguro. Mantenha bolsas e carteiras sempre próximas ao corpo.

Contatos

É necessário estar de posse de uma relação de contatos e pontos oficiais de apoio. Conheça os ambientes para atendimentos emergenciais e de socorrimento.

Como em todo evento de grande monta, o número excessivo de pessoas transitando e aglomeradas deverá ser uma constante. Tenha em mente que adotar uma postura de segurança é fundamental para evitar transtornos.

Haja vista ser um evento de grande notoriedade e capilaridade, muitos fatores de segurança além dos convencionais devem ser observados. Quaisquer dúvidas procure as autoridades locais, em casos extremos busque uma representação diplomática do Brasil naquele ambiente.

Como dica de segurança em suas viagens busque sempre por ambientes que possam disponibilizar um sentimento de segurança ou uma entrega de benefícios, através de constatações físicas e presenciais de suas estruturas.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Não caia em furadas e divirta-se em suas viagens.

