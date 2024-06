Você sabe como surgiram as ‘estrelas’ utilizadas no sistema de classificação hoteleira? - (crédito: Uai Turismo)

O sistema de classificação por estrelas é uma das principais formas de ranqueamento de meios de hospedagem conforme sua estrutura física e serviços oferecidos. Ele é muito importante porque através dele os clientes potenciais têm um referencial qualitativo de apoio para decidirem-se onde irão se hospedar.

Qual a história por trás do sistema de classificação por estrelas na hotelaria?

O sistema de classificação por estrelas de hotéis assim como conhecemos hoje foi lançado em 1958 pela Mobil Corporation (empresa petrolífera dos Estados Unidos) em seu guia de viagens. As classificações em sistema de estrelas foram atribuídas aos hotéis com base em critérios por eles definidos. Em anos mais recentes, o “Mobil Travel Guide” foi renomeado como “Forbes Travel Guide” e assim expandido para cobrir hotéis ao redor do mundo. Os hotéis são avaliados por auditores anônimos que na hotelaria chamamos de “clientes-ocultos”, já que se hospedam nos hotéis sem anunciar que estão ali para avaliar de forma isenta tudo que o empreendimento oferece aos seus clientes, utilizando para isso critérios de mensuração previamente definidos.

As classificações por estrelas dos hotéis variam de uma estrela à prestigiada classificação de cinco estrelas, esta obtida apenas pelos melhores hotéis. De acordo com o Guia de Viagem da Forbes, em 2023, apenas 360 hotéis no mundo foram avaliados como sendo cinco estrelas de fato.

Apesar das tentativas de várias entidades em estabelecer um padrão único internacional para a classificação, isso nunca aconteceu. Alguns países têm um sistema de classificação hoteleira por estrelas regido por sua própria associação da indústria de hotéis, sendo a Alemanha um dos maiores exemplos. No entanto, algumas empresas e outros avaliadores de hotéis utilizam sistemas diferentes, como por exemplo atribuindo aos hotéis um determinado número de diamantes ou uma graduação composta por letras, sendo ‘A’ a melhor e ‘F’ a pior. Aqui no Brasil quem não se lembra das sempre aguardadas edições anuais do Guia 4 Rodas com suas avaliações dos hotéis expressas em forma de casinhas?

Vários fatores influenciam os clientes em suas escolhas

Clientes escolhem os hotéis que utilizarão ponderando vários fatores. Por exemplo, pesquisando a sua localização, bandeira, segurança, preço das diárias, opções de alimentação, estrutura de lazer, fotos das instalações ou mesmo soluções tecnológicas que o hotel disponibiliza. A decisão sofrerá forte influência no que as classificações antecipam em relação à estrutura e aos serviços somados aos relatos de experiências dos hóspedes anteriores. Portanto, é correto afirmar que as classificações de estrelas do hotel podem impactar decisivamente nas decisões de reservas dos clientes já que sinalizam sobre o que estes podem esperar de um hotel. Uma classificação por estrelas mais alta indica que um hotel oferece uma experiência melhor, e os clientes levarão isso em consideração em suas decisões embora considerem também outros fatores.

Tradicionalmente os hotéis recebem classificações de 1 a 5 estrelas. A maioria das pessoas sabe que um hotel 5 estrelas é o mais categorizado, ainda assim é importante analisar as linhas gerais do que cada classificação em estrelas significa:

Hotel 1 estrela

Um hotel de 1 estrela oferece o básico: um quarto com cama, banheiro e muito pouco além disso. As comodidades adicionais não estarão disponíveis, o que significa que você poderá não encontrar, entre outros, um restaurante no estabelecimento. Os hotéis com esta classificação são econômicos, adequados para pessoas com expectativas modestas.

Hotel 2 estrelas

Um hotel de 2 estrelas também será destinado a viajantes mais preocupados com o orçamento fornecendo o essencial, como quarto, cama e banheiro. Refeições geralmente estarão disponíveis e os quartos podem dispor de televisão e frigobar etc. Serviços adicionais podem estar disponíveis, apesar de geralmente cobrados, o que significa que os hóspedes precisarão solicitá-los e pagar por eles.

Hotel 3 estrelas

Para que um hotel alcance o status de 3 estrelas, a gestão hoteleira terá que prestar um serviço mais completo. Além de quartos de hotel maiores com móveis de alta qualidade, as propriedades com esta classificação de hotel oferecerão serviços e instalações adicionais, incluindo academia, piscina, restaurante no local, Wi-Fi público e salas de conferência para clientes empresariais.

Hotel 4 estrelas

Uma classificação de hotel de 4 estrelas significa que uma propriedade oferece uma excelente experiência ao hóspede. Os quartos do hotel serão amplos, bem decorados e incluirão amenidades. Investimentos significativos em tecnologia hoteleira e ótimo atendimento ao cliente. O restaurante proporcionará uma experiência gastronômica muito boa.

Hotel 5 estrelas

5 estrelas é a classificação atribuída aos melhores hotéis do mundo. Estas propriedades são amplas, repletas de ofertas de luxo, oferecem quartos espaçosos, com design arrojado, serviços de concierge, academias, piscina, lounges VIP, restaurantes e bares de alta gastronomia, serviços 24 horas, mimos personalizados e comodidades diferenciadas.

“Independentemente da sua graduação um hotel precisa SEMPRE superar as expectativas de seus hóspedes se tornando assim em referência da sua categoria”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

