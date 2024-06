Festival no Parque das Mangabeiras celebra a chegada do inverno - (crédito: Uai Turismo)

O inverno está se aproximando, e Belo Horizonte celebra sua chegada em um momento imperdível: o Festival de Inverno no Parque. O evento acontecerá no sábado, dia 15 de junho, das 14h às 22h, no Parque das Mangabeiras, que está de volta ao cenário dos principais shows da cidade e será o palco de uma festa única, reunindo música, gastronomia e diversão para toda a família.

O festival oferece uma experiência completa com uma carta rótulos de vinhos selecionados, cervejas artesanais, drinks sofisticados e uma variedade de opções gastronômicas típicas do clima para harmonizar com as bebidas. Entre as atrações musicais confirmadas, destaca-se a Banda Manitu. Após uma pausa na carreira, a banda retorna aos palcos com sua formação original, pronta para encantar o público com suas músicas autorais que caíram no gosto popular, incluindo sucessos como “Menina do Mar”, “Dez Segundos” e “Estória”.

Programação musical

Além da Manitu, o evento contará com uma programação musical de qualidade. O grupo Jazzô trará uma fusão envolvente de jazz, pop, groove e samba. Subirá ao palco também a Coverplay, que promete agitar a plateia com os maiores sucessos da banda britânica Coldplay. Bauxita apresentará os clássicos do rock, seguido pela banda Lurex, que fará o seu renomado tributo ao Queen, revivendo os maiores hits da banda. Nos intervalos, o DJ Pablo Catão garantirá que a animação não pare, com uma seleção de músicas vibrantes para manter o público com a energia bem alta.

O Festival de Inverno no Parque das Mangabeiras é para a família toda e oferecerá um espaço kids com monitores, onde as crianças poderão se divertir com segurança. A praça de alimentação estará repleta de opções para todos os paladares, tornando o evento uma opção perfeita para um dia de lazer para todos.

Os convites são gratuitos, mas limitados, e podem ser adquiridos através do Sympla. Há também promoções de ingressos com o copo oficial do evento ou garrafa de vinho disponíveis. É a oportunidade perfeita para o público desfrutar de um dia repleto de boa música, o melhor da gastronomia e muita diversão em um dos parques mais atraentes de Belo Horizonte.

Mais informações, acesse o Instagram ou pelo WhatsApp: (31) 98348-0074

