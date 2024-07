Se prepare para celebrar a gastronomia de Canoa Quebrada no Festival Du Mar, em agosto (Canoa Quebrada (Foto: Divulgação))

O Festival Du Mar nasceu com a missão de valorizar e celebrar a cultura local e também com o intuito de potenciar e promover toda a cadeia produtiva e de comercialização dos insumos que vem dos mares e terras. Também traz no seu conceito a importância para o destaque da marca e identidade de cada comunidade, com a finalidade de enaltecer os artistas, os artesãos e os profissionais de gastronomia da região. Nessa primeira edição o evento que é idealizado pela Artfully terá uma edição especial em parceria com o Canoa Encanta, uma iniciativa de promoção do turismo de Canoa Quebrada realizada pela Asdecq (Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada) juntamente com o Sebrae.

A série de eventos que irão passear pelos principais destinos do litoral brasileiro, chega ao município de Aracati, no Ceará, especificamente em Canoa Quebrada, destino turístico da Rota das Falésias e terra de exuberante natureza e praias paradisíacas, que mistura agitação e muitas histórias e tradições, para uma grande celebração e promoção da cultura e gastronomia litorânea em agosto desse ano de 2024. Com programação de sexta até domingo, nos quatro primeiros fins de semana do mês, promete badalar mais ainda essa cidade que ferve cultura, excelente culinária e gente bonita.

O evento foi lançado oficialmente no dia 23 de junho de 2024, em uma ação promovida pelo Canoa Encanta com presença de influenciadores do Cariri e representantes dos setores hoteleiro e de gastronomia. Também no lançamento do festival foi anunciada a participação do Chef Pedro Barbosa, vice-campeão da 3º edição do Mestre do Sabor. Pedro teve sua carreira consagrada no renomado Grupo Mani, foi diretor criativo do Grupo Léo Paixão e participou de diversos festivais importantes do segmento, e comandará o Cozinha Show no primeiro fim de semana do festival.

Além do Cozinha Show que é uma aula de gastronomia com Chefs convidados, o festival contará com uma programação bem recheada, com atrações variadas e também ações de sustentabilidade, como mutirões de limpezas nas praias e informações de como ter uma alimentação consciente. Atrações musicais e culturais tomaram conta de Canoa Quebrada nas barracas de praia e na Broadway, também aconteceram capacitações e palestras para a comunidade pesqueira, mostra criativa e muito mais. Os pratos e bebidas do evento serão divididos em grupos, são eles: Sabores du Mar, Sabores da Terra, Que seja doce e Que seja refrescante. Mais informações nas redes sociais do evento.

Festival Du Mar

Onde: Canoa Quebrada – Aracati – CE

Quando: de 02 a 04, 09 a 11, 16 a 18 e 23 a 25 de agosto de 2024.

Realização: Artfully, Asdecq e Sebrae

Instagram: @festivaldumar

