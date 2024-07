Villa Nautica Boutique Hotel: uma pérola encravada na paradisíaca Jericoacoara (Foto: Maarten van Sluys)

Nesta edição da coluna voltamos ao tema do desenvolvimento hoteleiro em destinos vocacionados ao turismo de experiências, segmento cada vez mais apreciado pelas pessoas que buscam contato genuíno com as belezas naturais unindo os aspectos sensoriais com a motivação de conhecerem novos lugares.

Seguindo esta premissa, percorremos o belo litoral Oeste Cearense partindo de Fortaleza até a paradisíaca Jericoacoara. Situada a 278 km da capital conectada por boa malha rodoviária passando por Cruz (onde está o aeroporto que recebe vários voos comerciais) até Jijoca de Jericoacoara, elevado a município somente em 1991, de onde parte-se através de rotas diversas em meio às dunas por 15 km percorridos em 40 minutos até a charmosa Vila de Jeri fundada por pescadores e “descoberta” por pioneiros do turismo de natureza a partir de 1985 conforme registros históricos.

Após chegarmos em Jijoca pagamos a Taxa de Turismo Sustentável, válida por 10 dias, no valor de R$ 41,50 por pessoa. Já nos aguardava no local o Júnior, guia de turismo homologado que nos acompanhou em sua moto através das dunas. São muitas as opções de trilhas e caso opte em ir com o próprio veículo é ideal contratar este serviço.

Em períodos específicos o trajeto só deve ser feito em veículos com tração 4×4. Nossa Outlander, mesmo com 6 pessoas e bagagens, percorreu sem maiores problemas. Não precisamos acionar a opção tração nas quatro rodas até chegarmos ao estacionamento na entrada da Vila de Jeri, onde paga-se R$ 40,00 por dia para o veículo permanecer.

Acertadamente, não é permitido o trânsito de veículos particulares dentro da Vila, mas somente dos transportes cadastrados em cooperativas (hoje são oficialmente 1.300 SUV´s e outros autorizados a circular na região). Importante citar ainda, que nos próximos meses entrará em vigor uma lei que proibirá a circulação de veículos de passeio de qualquer natureza na Vila, algo bastante bem recebido pelos donos de negócios e turistas que visitam o recanto.

Desde o estacionamento, levamos somente 7 minutos para chegar à porta do nosso destino, onde nos hospedamos por 4 dias e 3 reconfortantes noites sob a lua inspiradora de Jeri. Enfim a chegada ao Villa Nautica Boutique Hotel!!!!

As boas vindas do Villa Nautica Boutique Hotel

Na chegada ao Villa Nautica, a recepção já oferece refrescante água de coco natural a todos os hóspedes de suas sempre ocupadas 19 amplas e magnificamente decoradas suítes. Chamam a atenção, além da simpatia da “tripulação” (equipe) a observância de detalhes que transformam o hotel em um recanto de privacidade ainda que esteja a apenas 3 minutos de caminhada da pracinha central da Vila.

O paisagismo é incrível, um incontável número de variadas espécies da flora brasileira emoldura todos os espaços que são naturalmente um belo cenário fotográfico. Além disso, uma piscina climatizada com mobiliários modernos e aconchegantes, música ambiente relaxante que já permite que os hóspedes vislumbrem as noites de tranquilidade e silêncio absoluto que terão em sua estada.

Os apartamentos são refinadamente decorados com louças e metais de primeiríssima linha, a marcenaria de altíssimo gabarito com portas, bancadas e cabeceiras das camas estilosas, um blackout perfeito com trilhos duplos suíços e colchões linha luxo e enxoval de primeira linha com toque e maciez excelentes.

Muito além da estrutura, uma equipe preparada

Durante a estada em Jeri os simpáticos membros do hotel que cito nominalmente: a coordenadora Thamy (uma paulistana que se mudou para lá a 3 anos), Mateus, João Lucas, Ruan, Junior, Leandro Cesar, Gabriel, Maria, Rose, Ana Paula, Malú, Rafaela e Marcélio, além de alguns que possivelmente não tenha registrado seus nomes, foram absolutamente prestativos e proativos (mensagens de WhatsApp de clientes são respondidos quase que imediatamente).

As indicações de passeios (Rotas Oeste e Leste), para os quais deve ser reservado um dia inteiro para cada, são detalhadamente descritos por todos. Também, as opções de caminhadas como a da Pedra Furada indo pela praia na maré baixa e voltando pelo morro do Serrote ao longo de 2,3 km (felizmente Jeri aboliu recentemente o transporte em tração animal) e dicas gastronômicas preferenciais dentre as tantas que a Vila oferece são de amplo conhecimento da equipe do Villa Nautica. Não por acaso avaliado como Extraordinário (nota 10) através de 529 avaliações do TripAdvisor, não obstante ter sido inaugurado a menos de 2 anos!!!

Pela Vila de Jeri

Passeando pela Vila no dia seguintes uma surpresa. Me deparei com uma placa na pracinha central em homenagem ao “fundador” de Jeri, o político cearense Edvar Esmerino (o “Compadre Edvar”). Por uma incrível coincidência fui colega de escola de um de seus netos no Rio de Janeiro nos anos 70 e 80. Na época o Esmerino, como era chamado por nós, já nos convidava para conhecer a casa de seu avô em Jeri. O diferencial “impressionante” que ele sempre citava era o fato de ser a única casa que tinha energia elétrica movida a um gerador a diesel!

Me lembrei disso e enviei para ele, via WhatsApp, uma foto ao lado da referida placa em homenagem ao seu avô, visto que, após tantas décadas desde aqueles repetidos convites, finalmente conheci o paraíso do litoral cearense, parada obrigatória na Rota das Emoções que liga a capital maranhense São Luís até Fortaleza através de 900 km ao longo de inúmeras praias.

Em nossa segunda noite fomos à balada do Café Jeri Club, “rooftop” de onde se vislumbra o mais encantador pôr do sol de Jeri. Parte do Grupo Mandi Collection, a atração é dirigida pela amiga e hoteleira Denise França também atraída pelo astral da região a alguns anos. Tudo começa às 16 horas quando as animadas DJs já dão o tom que embalará o poente solar fotografado por cerca de 500 pessoas. Daí a festa continua em clima descontraído com performances de danças e um tanque transparente onde uma sereia hipnotiza o público até as 22 horas, quando a festa acaba. Na alta temporada, Jeri recebe DJs internacionais que tocam em Ibiza, St. Tropez etc.

Experiências inesquecíveis no Villa Nautica Boutique Hotel

Baterias recarregadas na tranquilidade das suítes do Villa Nautica, com toda certeza a melhor opção de hospedagem em Jeri dentre o quase incontável número de hotéis e pousadas, vivenciamos então a verdadeira maravilha gastronômica do café da manhã servido à beira da piscina. Seguramente um dos ápices sensoriais do lugar. Frutas laminadas frescas, diferentes opções preparadas na hora (o café da manhã é servido em modo “A La Carte”), sucos naturais detox, crepes deliciosos como o “Sofie”, nome da filha da proprietária Lilian que junto de seu marido Willi são responsáveis por cada detalhe existente desde a concepção até a operação do hotel boutique incluindo pinturas e desenhos da filha de 5 anos, (pequena virtuose) que embelezam os ambientes do hotel).

Juntamente com o “Chá Inglês” servido todas as tardes sem dúvida a experiência do desejum matinal no Villa Nautica Boutique Hotel é algo que todos os hóspedes manterão na memória para sempre.

Litoral leste

No segundo dia optamos pelo passeio pelo litoral Leste novamente guiados pelo Júnior e com nossa própria SUV. Parada obrigatória para fotos na centenária “Árvore da Preguiça”, torneada pelos ventos a beira mar chegando então à Praia do Preá – paraíso dos Kitesurfistas e localidade onde a expansão imobiliária de alto padrão vive um notório “boom”.

De lá em poucos minutos, já no município de Caiçara está o “Buraco Azul”, represa formada por antigas minas de exploração de calcário que se transformaram em piscina natural de águas cristalinas graças aos minerais ali existentes. Um atrativo turístico belíssimo e, juntamente com a Lagoa do Paraíso bem próxima dali, procurados por dez entre dez visitantes da região.

À noite, um jantar perfeito no mezanino do Bistrô Caiçara na Rua Principal onde o cardápio é assinado pelo Chef Apolinário (ex-Fasano) que esteve por lá e capacitou a equipe de cozinha. Caso a opção seja por pescados, a melhor opção em Jeri sempre será o Robalo ao molho de Cajú. Fica a dica!

No derradeiro dia uma caminhada de 7 minutos até a Praia da Malhada (uma das 3 praias existentes na Vila) onde o mar é calmíssimo e as aguas mornas. Lá o visitante descobre a origem do nome da localidade. É possível ver resquícios da desova das tartarugas marinhas – Aguanãs – que em Tupi-Guarani traduz-se por: “Yuruco” (buraco) “Cuara” (tartaruga). Eis como surgiu a nossa admirável “Jerico” como carinhosamente chamada pelos locais.

Uma experiência única em um dos destinos encantadores e suas opções preferenciais de hospedagem que traremos nesta coluna ao longo do tempo.

“Ao contrário do que se imagina em Jeri há opções para todos os gostos e estilos. Opções pelo simples e pelo luxo acessível estão presentes compondo a “vibe” única deste recanto natural presenteado por Deus”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

