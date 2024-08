5 lugares alternativos para evitar multidões nas férias (Conheça destinos alternativos que contam com a mesma atmosfera e experiências, mas com menos multidões. (Foto: Pexels))

Visitar lugares pela primeira vez é uma motivação de viagem para três em cada cinco (63%)* turistas brasileiros. Para aqueles que querem evitar destinos e pontos turísticos muito movimentados, como Paris, e Barcelona, e ir para um lugar um pouco menos conhecido, mas igualmente interessante, a Booking.com analisou dados da plataforma para recomendar destinos alternativos que contam com a mesma atmosfera e experiências, mas com menos multidões**.

Lyon, França

Em geral, Paris costuma ser o primeiro lugar em que as pessoas pensam ao visitar a França, graças aos seus pontos turísticos icônicos, como a Torre Eiffel e o Louvre. Porém, os viajantes mais alternativos também podem apreciar o sudeste de Lyon de um jeito parecido. A região também oferece atrações espetaculares, além de ruas ideais para passeios urbanos. Essa metrópole agitada na região de Auvergne-Rhône-Alpes impressiona os viajantes com a sua arquitetura, vista no Roman Amphitheatre des Trois Gaules e nos designs medievais de Vieux Lyon (parte antiga).

Vale aproveitar para aprender mais sobre a história deste destino com um passeio a pé por Vieux Lyon, que mostra desde como Lyon se tornou a capital mundial da seda até sua grande reputação culinária. Outra boa pedida é visitar uma cafeteria ou restaurante aconchegante que serve pratos locais autênticos, como sopa de cebola e charcutaria.

Lyon, França (Foto: Ladiras/Getty Images)

Onde se hospedar

O Les Suites de l’Ile Barbe é um complexo de apartamentos 5 estrelas que fica a apenas 10 minutos do centro de Lyon. Rodeado por uma área verde, os hóspedes podem se acomodar em quartos com ar-condicionado, alguns com terraço ou varanda com vista para o rio ou para o jardim. É possível participar de atividades voltadas à saúde e ao bem-estar, como aulas de yoga e academia, além de passeios de bicicleta para descobrir a região.

Les Suites de l’Ile Barbe (Foto: Divulgação)

Bristol, Inglaterra, Reino Unido

Para aqueles que querem dar um tempo das ruas lotadas de Londres e ir para um lugar mais calmo, porém não menos cativante, uma boa escolha é Bristol. Situada no sudoeste da Inglaterra e conhecida como a única Capital Verde Europeia do Reino Unido, essa cidade portuária oferece uma infinidade de atrações para os viajantes, principalmente para quem tem interesse em arte, música e cultura. Desde musicais famosos e shows de stand-up no Hipódromo de Bristol até o museu de arte local e belezas naturais, a cidade de Bristol se orgulha do seu patrimônio.

Vale aprender mais sobre o passado e o presente da cidade com souvenires alternativos e inusitados, filmes e fotografias que podem ser encontrados no Museu M Shed. Já para quem adora vistas panorâmicas, Bath, fica a 1 hora de carro e oferece um passeio de barco com Prosecco, ideal para avistar pontos turísticos como a Abadia de Bath e a St John the Evangelist Catholic Church.

Bristol, Inglaterra (Foto: Divulgação)

Onde se hospedar

O Hort’s Townhouse fica no centro de Bristol e é um refúgio encantador. Após um dia visitando pontos turísticos, uma boa ideia é relaxar em um quarto confortável, que se encontra em uma localização conveniente, a uma curta caminhada de atrações famosas, como o shopping Cabot Circus.

Horts Townhouse (Foto: Divulgação)

Fukuoka, Japão

Tóquio é conhecida por suas ruas agitadas, pontos turísticos, restaurantes deliciosos e lojas com produtos de última geração. Porém, para quem prefere um ambiente mais tranquilo, a recomendação é ir para Fukuoka. Essa cidade fica na costa norte da ilha de Kyushu e é conhecida pelos templos antigos, paisagens naturais, praias atraentes e uma vida noturna agitada. Quem busca um turismo de bem-estar vai adorar atrações como o Manyo No Yu Onsen, onde pode participar de rituais de banho tradicionais japoneses em uma piscina de água mineral natural.

Além disso, os viajantes podem aproveitar itens extras como tratamento de spa com pedras quentes ou café da manhã com buffet. Depois, uma boa ideia é explorar os outros lugares únicos que esse destino menos conhecido e historicamente rico tem a oferecer. Um passeio a pé privativo e personalizado por Fukuoka é uma boa maneira de descobrir os principais lugares e tesouros escondidos, como o Castelo de Fukuoka e o Parque Maizuru.

Fukuoka, Japão (Foto: ioa8320/pixabay)

Onde se hospedar

O Miyato Hotel Hakata, localizado no centro da cidade, é uma acomodação moderna com quartos bem iluminados e arejados. O conforto e a conveniência são vistos na localização do hotel, que tem fácil acesso ao bairro de Tenjin, a apenas 5 minutos de metrô da estação Hakata.

Miyako Hotel Hakata (Foto: Divulgação)

Bilbao, Espanha

Bilbao é o destino ideal para os viajantes que pretendem visitar lugares alternativos da Espanha, que não sejam Barcelona, sem deixar de fora a arte, cultura e culinária. Nada supera sua rica história arquitetônica, como bem retratado no Museu Guggenheim, que também abriga um dos principais acervos de arte dos séculos XX e XXI.

Depois de um mergulho cultural, vale aproveitar para saborear a deliciosa cozinha basca. Há diversas opções, desde carnes grelhadas até especialidades locais, como marmitako, um ensopado de atum feito com batatas, pimenta e cebola. Fãs de gastronomia vão adorar uma aula de culinária basca com pintxos e tapas em Bilbao, a oportunidade ideal para conhecer a culinária local de tapas (petiscos) do País Basco. Há também a opção de se aventurar e mergulhar fundo no passado complexo da cidade neste passeio histórico por Bilbao.

Guggenheim Museum, Bilbao (Foto: Divulgação)

Onde se hospedar

No Radisson Collection Bilbao os hóspedes recebem tratamento de classe mundial, tanto no restaurante do hotel, que serve café da manhã à la carte, quanto no bar, com coquetéis sofisticados. A acomodação também oferece assistência no balcão de turismo para os visitantes que querem fazer passeios a pé, conhecer pontos turísticos e comprar ingressos.

Radisson Collection Bilbao (Foto: Divulgação)

Hanói, Vietnã

Hanói é uma alternativa a Bangkok, famosa pelo ambiente tranquilo, retiros espirituais e belas praias. A capital do Vietnã é ideal para viajantes que adoram um retiro de bem-estar que também faz as vezes de um destino agitado. E nada supera o burburinho dos mercados de rua animados de Hanói, que oferecem especialidades locais. Como quase dois terços (58%)*** dos viajantes brasileiros têm maior interesse em saber mais sobre “iguarias imperdíveis de um destino” do que no passado, o passeio gastronômico a pé guiado é a opção ideal para quem deseja saborear os pratos locais. Os viajantes vão conhecer os segredos da história da comida de rua de Hanói, além dos ingredientes e das especiarias que a tornam tão apetitosa.

Já um passeio de um dia pela cidade de Hanói é recomendado para quem quer vivenciar a cidade juntamente com os moradores locais e, assim, mergulhar nos seus costumes e tradições. Com guias turísticos experientes, também há a chance de visitar o Lago Hoan Kiem, conhecido pela paisagem e atmosfera relaxante, bem como o Templo da Literatura, a primeira universidade nacional do Vietnã.

Hanói, Vietnã (Foto: Vinh Dao)

Onde se hospedar

No centro de Hanói fica o Old Quarter View Hanoi Hostel, que oferece quartos com vistas da cidade. Ele desfruta de uma localização privilegiada, perto não só de lugares e restaurantes famosos como também de mercados noturnos que têm de tudo, desde artesanato e roupas locais a lembrancinhas e comida de rua.

Old Quarter View Hanoi Hostel (Foto: Divulgação)

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 32.300 participantes em 32 mercados. Para participar desta pesquisa, os entrevistados tinham que ter 18 anos de idade ou mais, ter viajado a lazer nos últimos 12 meses, incluindo uma estadia com pernoite, planejando viajar a lazer em 2024 e participado do planejamento das viagens. A pesquisa foi realizada on-line e ocorreu em janeiro e fevereiro de 2024.

**Dados de recomendação da Booking.com com base nas 10 melhores reservas para destinos internacionais feitas por todos os usuários em 2023.

***A pesquisa Previsões de Viagem para 2024 foi encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.730 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa on-line em julho de 2023.

