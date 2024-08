Maldivas também é para a criançada (Os pais podem relaxar tranquilamente, sabendo que seus filhos estão bem cuidados e entretidos. (Foto: Divulgação))

O Adaaran Select Meedhupparu, localizado nas Maldivas, oferece o Kokaa Kids Club, destinado a crianças de quatro a doze anos. O clube propõe uma ampla gama de atividades emocionantes e educativas, proporcionando memórias afetivas únicas. O plano semanal do clube inclui atividades criativas como fabricação de joias, pintura facial, origami, decoração de donuts e cupcakes, além da criação de mocktails.

Cada dia no Kokaa Kids Club é uma nova aventura. As crianças podem construir castelos de areia, participar de caças ao tesouro pelo resort e artesanato sustentável. Atividades ao ar livre, como empinar pipas, proporcionam a exploração da beleza natural de Maldivas. Jogos de tabuleiro e interativos, como Jenga gigante e jogo da velha, mantêm as crianças entretidas e estimuladas.

Adaaran Select Meedhupparu (Foto: Divulgação)

A equipe do Kokaa Kids Club, bem treinada e atenciosa, garante um ambiente seguro e acolhedor para todas as atividades. Seu compromisso é proporcionar uma experiência inclusiva e divertida para cada criança, seja pintando, fazendo artesanato ou explorando a ilha.

O resort oferece eventos especiais durante a semana, como a Kids Disco Party, onde as crianças podem dançar suas músicas favoritas, e noites de cinema com pipoca, proporcionando um final relaxante para um dia cheio de diversão. Os pais podem relaxar tranquilamente, sabendo que seus filhos estão bem cuidados e entretidos.

Além das atividades para crianças, o Adaaran Select Meedhupparu proporciona experiências que toda a família pode aproveitar. Os belos arredores naturais do resort são perfeitos para aventuras em família, como explorar o vibrante recife doméstico ou desfrutar de uma noite tranquila sob as estrelas.

