Descubra a riqueza cultural dos templos e santuários de Taiwan (Longshan Temple em Taipei (Foto: Divulgação))

Taiwan é uma ilha repleta de tradições milenares e rica diversidade cultural, que convida turistas e devotos a explorar seus magníficos templos e santuários. Estas construções sagradas não são apenas locais de devoção espiritual, mas também verdadeiras obras de arte que refletem a história, a arquitetura e as crenças de um povo.

Taiwan é conhecida por sua vida cultural religiosa, onde diferentes crenças coexistem harmoniosamente. Um dos templos mais emblemáticos é o Templo Longshan em Taipei, fundado em 1738, que mescla o budismo com o taoísmo e o confucionismo. Com suas intrincadas esculturas em madeira e a atmosfera de paz, o Longshan é um ponto de encontro tanto para devotos quanto para turistas em busca de cultura.

Outro destaque é o Templo de Confúcio, também localizado em Taipei, é um dos marcos mais importantes da cidade. Construído inicialmente em 1884, e reconstruído no local atual em 1930, é um dos mais antigos do país e celebra o legado do grande filósofo chinês Confúcio. As cerimônias anuais em sua homenagem atraem milhares de visitantes que desejam aprender mais sobre os valores e ensinamentos confucianos.

Templo de Confúcio (Foto: Reprodução)

Além dos grandes templos urbanos, Taiwan também abriga santuários encantadores em meio à natureza. O Templo de Fo Guang Shan, localizado na cidade de Kaohsiung, é o maior mosteiro budista de Taiwan e um importante centro de aprendizado. Com seu grande Buda dourado e as vistas deslumbrantes para o campo, o local é um refúgio de serenidade e contemplação.

Para os interessados em explorar a cultura local, o Templo de Mazu, em Lukang, é um dos mais antigos e renomados santuários dedicado à deusa do mar, é uma parada obrigatória. Mazu, uma das divindades mais veneradas em Taiwan, simboliza proteção e guia espiritual para os pescadores e navegadores. O templo é um local de celebração vibrante, especialmente durante o festival anual de Mazu.

Além de suas belezas arquitetônicas e significados espirituais, os templos e santuários de Taiwan oferecem aos visitantes a oportunidade de participar de festivais tradicionais, cerimônias e rituais que mantêm vivas as tradições locais. Explorar esses locais é mergulhar em um universo de paz, reflexão e conexão com o passado e o presente.

Descubra mais sobre os encantos dos templos e santuários de Taiwan e planeje sua próxima viagem para um destino onde espiritualidade e cultura se encontram em perfeita harmonia.

Texto escrito por Gisele Rodrigues, jornalista de viagens

