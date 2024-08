5 experiências para explorar a Amazônia Equatoriana (A Amazônia equatoriana é o destino perfeito para os viajantes amantes da natureza e de aventura. (Foto: Ministério do Turismo do Equador))

Já imaginou explorar uma das selvas mais exuberantes do planeta? A Amazônia equatoriana é um convite a mergulhar em um paraíso de biodiversidade, onde a natureza aguarda de braços abertos. Este vasto pulmão verde, lar de culturas ancestrais e uma incrível variedade de flora e fauna, é um refúgio de vida selvagem e tradições.

Confira 5 experiências na Amazônia equatoriana perfeitas para os viajantes amantes da aventura e da natureza.

LEIA TAMBÉM: Gramado: 1° dia de Connection Experience mostra a conexão entre turismo e produtos de origem

Ecolodges: Seu Refúgio na Selva

Desconecte-se do mundo e reconecte-se com você mesmo em ecolodges amazônicos. Esses alojamentos sustentáveis oferecem a oportunidade de explorar a selva de forma responsável, com caminhadas guiadas por trilhas virgens, observação de aves exóticas e a tranquilidade da natureza. Além disso, você poderá subir em torres para apreciar vistas panorâmicas do dossel da floresta e ouvir o canto dos pássaros enquanto sente a energia da natureza ao seu redor.

Ecolodges amazônicos (Foto: Ministério do Turismo do Equador)

Parque Nacional Yasuní: Tesouro Megadiverso

O Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1989, é um dos lugares mais megadiversos do planeta. Sendo a área protegida mais extensa do Equador continental, o Yasuní abriga uma impressionante variedade de espécies: mais de 1.400 espécies de animais, incluindo 140 anfíbios, 610 aves, 204 mamíferos, 270 peixes e mais de 100.000 espécies de insetos em um único hectare. Este é um verdadeiro paraíso para os amantes da biodiversidade e da natureza em sua forma mais pura.

LEIA TAMBÉM: Visit USA 2024 em Belo Horizonte

Etnias Ancestrais: Os Guardiões da Selva

As comunidades indígenas que habitam a Amazônia equatoriana são os guardiões desse ecossistema. Nacionalidades como os Huaorani, Zápara, Secoya, Cofán, Shuar, Achuar, Kichwa e Andoa preservaram suas tradições e conhecimentos ancestrais por séculos. Uma das experiências mais enriquecedoras é participar de rituais de medicina ancestral com os sábios curandeiros espirituais, conhecidos como xamãs, que utilizam plantas locais para curar e conectar-se com a energia da natureza.

Guardiões da Selva (Foto: Ministério do Turismo do Equador)

Gastronomia Amazônica: Sabores Ancestrais

A gastronomia amazônica reflete a rica biodiversidade e a herança cultural da região. Ingredientes nativos como chonta, mandioca e guayusa são os protagonistas de pratos exóticos e bebidas tradicionais que agradam aos sentidos. Entre as iguarias que você pode experimentar estão o casabe de mandioca, chotacuro, uchumanka, maito de peixe, chá de guayusa, ayampaco e caldo de corroncho. Uma experiência culinária inesquecível!

LEIA TAMBÉM: GOL disponibiliza 680 voos internacionais em Florianópolis durante o próximo verão

Aventuras para Todos

Para os amantes de aventura, o rafting e o caiaque nos rios amazônicos oferecem uma dose de adrenalina, enquanto as canoas tradicionais permitem deslizar silenciosamente pelos cursos de água, observando de perto a vida selvagem. Além disso, a região oferece fantásticos rápidos para desafiar suas habilidades com o remo.

Canoas tradicionais (Foto: Ministério do Turismo do Equador)

A Amazônia equatoriana é um destino que nunca deixa de surpreender. A cada visita, você descobrirá novos cantos, novas espécies e novas conexões esperando por você.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo