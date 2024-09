Aventuras épicas: Universal Orlando divulga os primeiros detalhes sobre o resort para o Universal Epic Universe ((Foto: divulgação))

Este mês, o Universal Orlando Resort compartilha novos detalhes sobre o Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel – um espetacular resort de 500 quartos localizado no tão esperado parque temático Universal Epic Universe, que será inaugurado em 2025. Criado pela premiada equipe da Universal Creative e de propriedade e operação conjunta com a Loews Hotels & Co, o Universal Helios Grand Hotel é um refúgio majestoso de inspiração mediterrânea, que foi construído depois dos jardins exuberantes e das águas cênicas do Celestial Park no Epic Universe. Projetado para combinar imersão, relaxamento e criar uma estadia como nenhuma outra, esse resort oferece acomodações tranquilas para dormir, comodidades de entretenimento para toda a família, opções gastronômicas divinas, um bar deslumbrante na cobertura e uma entrada exclusiva do hotel para o novo parque temático.

Elevando o portfólio do destino a um total de 11 hotéis e 11.000 quartos, o Universal Helios Grand Hotel é respaldado por mais de três décadas de experiência da Universal em entretenimento de primeira linha e temáticas criativas – combinando a hospitalidade e excelência de serviços da Loews Hotels – estabelecendo um novo padrão em experiências imersivas de hotelaria. Lá os hóspedes podem relaxar na serenidade de um retiro iluminado pelo sol e, em poucos minutos, encontrar-se no coração das emocionantes aventuras do parque temático. O Universal Helios Grand Hotel é muito mais do que apenas um lugar para se hospedar; ele é a joia da coroa do Epic Universe e o auge das experiências hoteleiras do Universal Orlando.

Assim que os hóspedes entrarem nesse santuário radiante, serão transportados para um mundo fantástico dentro do palácio de Helios, o deus grego do sol, adornado com padrões celestiais, constelações deslumbrantes e elementos de design mediterrâneo elegantes e descontraídos. E através das janelas, que vão do chão ao teto do saguão, há uma vista de tirar o fôlego do Celestial Park – com algumas das melhores vistas do Epic Universe em todo o hotel, para que os hóspedes fiquem imersos no parque de dia e de noite.

Quartos serenos e suítes espaçosas – Luminosos e aconchegantes, os quartos e suítes do Universal Helios Grand Hotel evocam a tranquilidade de um jardim – com muitos dos quartos oferecendo vistas fantásticas do Epic Universe. As suítes infantis exclusivas do Universal Helios Grand Hotel são temáticas de Como Treinar o Seu Dragão (How to Train Your Dragon), onde os pequenos podem voar para os céus e descansar entre dragões em uma habitação colorida e inspirada na vila viking de Berk.

Entrada dedicada para o Universal Epic Universe – A entrada dedicada do hotel para o Epic Universe está localizada ao sair do lobby – uma comodidade inigualável exclusiva para os hóspedes do Universal Helios Grand Hotel, que oferece acesso direto e conveniente de e para o parque temático (é necessário um ingresso válido para o parque temático).

Bar Helios – Um lounge cintilante e elegante na cobertura, o Bar Helios oferece um cardápio delicioso de tapas criativas e pratos famosos, coquetéis especiais cuidadosamente elaborados e vistas incomparáveis de 360 graus do Epic Universe e além – tornando-o o local perfeito para os hóspedes relaxarem à noite após um dia agitado nos parques.

Piscina estilo resort – Esta piscina enorme é o local ideal para descanso e relaxamento – completa com alto-falantes subaquáticos, cabanas à beira da piscina disponíveis para aluguel, uma banheira de hidromassagem, filmes à beira da piscina, atividades recreativas e muito mais.

Os hóspedes do Universal Helios Grand Hotel também podem desfrutar de, uma academia de ginástica de última geração como cortesia, abastecida com uma variedade de equipamentos de força e cardio; um salão de jogos para que os hóspedes possam se divertir com uma coleção de jogos de fliperama com a compra de um cartão de jogo; uma Universal Orlando Resort Store para os hóspedes comprarem tudo, desde artigos diversos e de primeira necessidade até produtos do Universal Orlando; e muito mais.

Benefícios exclusivos para os parques temáticos

Hospedar-se em qualquer hotel do Universal Orlando é a melhor maneira de experimentar tudo o que o destino tem a oferecer e traz benefícios exclusivos para os parques temáticos. Os visitantes que se hospedarem no Universal Helios Grand Hotel, ou em qualquer um dos outros hotéis do Universal Orlando, receberão o Early Park Admission para os parques temáticos – que será expandido para incluir o Universal Epic Universe, com sua inauguração em 2025 – até uma hora antes da abertura do parque (é necessário um ingresso válido para o parque temático). Os hóspedes dos hotéis do Universal Orlando também podem aproveitar o transporte gratuito de ônibus para os parques temáticos e para o Universal CityWalk, privilégios de pagamento em todo o resort, entrega gratuita de produtos e muito mais.

A adição do Universal Helios Grand Hotel também traz três categorias de hotéis repaginadas para o Universal Orlando – projetadas para tornar ainda mais fácil para os hóspedes escolherem o hotel que melhor se adapta ao seu estilo preferido e orçamento. A categoria Signature Collection – que inclui o Universal Helios Grand Hotel, o Loews Portofino Bay Hotel, o Hard Rock Hotel, o Loews Royal Pacific Resort e o Loews Sapphire Falls Resort – oferece comodidades de serviço completo e diferenciado, refeições excepcionais e muito mais; a Prime Value Hotels – que inclui o Universal Aventura Hotel, o Universal Stella Nova Resort e o Universal Terra Luna Resort – oferece uma combinação de serviços e comodidades feitas para o conforto; e a categoria Value – incluindo o Universal Cabana Bay Beach Resort e o Universal Endless Summer Resort – Surfside Inn and Suites & Dockside Inn and Suites – traz opções divertidas e econômicas que oferecem quartos standard e suítes espaçosas com cozinha compacta. Para saber mais sobre os extraordinários hotéis do Universal Orlando, clique aqui.

Sobre o Universal Epic Universe – Inauguração em 2025

O Universal Epic Universe é uma experiência de parque temático radicalmente transformadora que fará com que os visitantes mergulhem totalmente em histórias amadas por várias gerações, que vão empoderá-los a serem os heróis épicos de suas aventuras. Localizado a apenas alguns quilômetros dos parques atuais do Universal Orlando, o Epic Universe contará com ambientes multissensoriais de tirar o fôlego, arquitetura impecável e tecnologia inovadora, criando um nível totalmente novo de experiência que mudará para sempre o entretenimento dos parques temáticos. Os visitantes explorarão cinco mundos temáticos espetaculares, uma variedade de experiências gastronômicas, de compras e de entretenimento exclusivos e muito mais.

