Labirinto Sensorial é inaugurado no Hotel Villa Rossa, em São Roque (O Labirintixo é um convite para explorar diferentes espaços, cada um projetado para estimular sentidos variados. (Foto: Jeito Silva))

O Hotel Villa Rossa, localizado em São Roque, a apenas 50Km da capital paulista, acaba de inaugurar mais uma atração: o Labirintixo, um labirinto sensorial, que é também uma obra de arte arquitetônica que combina design inovador e sustentabilidade. Feito a partir de materiais reciclados e ecologicamente responsáveis, não só respeita o meio ambiente, mas também desperta a imaginação das crianças, proporcionando uma experiência lúdica e sensorial única e foi concebido pelo Atelier O’R, renomado escritório que mantém em seu portfólio grandes projetos com foco em ações sustentáveis e também foi responsável pela idealização do complexo aquático do hotel com aquecimento à biomassa, entre outros projetos.

Parte do projeto recreativo A Floresta, que foi planejado para estimular a reconexão com o ambiente natural, o labirinto, chamando de Labirintixo, é um convite para explorar diferentes espaços, cada um projetado para estimular sentidos variados. Há áreas onde o som da natureza é amplificado e em outros, texturas variadas cobrem o chão, incentivando o toque e a descoberta tátil. Passagens estreitas, curvas suaves e recantos escondidos criam um ambiente de exploração e mistério, onde cada passo revela uma nova surpresa.

“O Labirintixo não é apenas um lugar para brincar, mas uma ferramenta educativa que promove a consciência ambiental, o respeito pela natureza e o desenvolvimento sensorial, tudo isso em um ambiente seguro e imaginativo”, afirma Patrícia O’Reilly, arquiteta idealizadora do projeto e sócia do Atelier O’R.

Com um investimento de R$ 2,7 milhões, incluindo A Floresta, o Villa Rossa passa a oferecer mais um local de diversão para toda a família. “O Labirintixo possui 12 atividades dentro dele, deixando o percurso desafiador e divertido, como o ‘Pule se puder’, por exemplo, que proporciona uma visão panorâmica parcial do labirinto, incentivando as crianças a planejarem sua rota e despertando a curiosidade sobre os desafios que encontrarão. Já o ‘Cheiro da Natureza’ desperta os sentidos das crianças por meio da exploração tátil e olfativa, estimulando a criatividade e promovendo a consciência sensorial. Ou seja, um espaço que incentiva a socialização, a criatividade e a autonomia infantil, enquanto promove a consciência ambiental”, destaca Rafael Alegre, Gerente Geral do Hotel Villa Rossa.

Trajeto

Inspirado em mitos celtas, onde esses répteis indicavam a pureza do ambiente, o Labirintixo, cuja estrutura remete à figura de um lagarto, traz um percurso com 12 atividades reforçando o respeito pela natureza e o desenvolvimento sensorial, em um ambiente único, seguro e imaginativo.

Pule se Puder

Proporciona uma visão panorâmica parcial do labirinto, incentivando as crianças a planejar sua rota e despertar a curiosidade sobre os desafios que encontrarão. Estimula a coordenação motora, promove a tomada de decisões e fomenta a antecipação de eventos.

Patas de Redário

Espaço de descanso e interação, reforçando a ideia de comunidade e amizade entre crianças.

Cheiro da Natureza

Desperta os sentidos das crianças por meio da exploração tátil e olfativa, estimulando a criatividade e promovendo a consciência sensorial

Jabuticabeira Rei

Introduz conceitos de ecologia, incentivando a responsabilidade ambiental e destacando a importância do ciclo de vida.

Cama de Troncos

Desafia o senso de equilíbrio e a avaliação espacial das crianças, aprimorando a coordenação motora, promovendo a consciência corporal e estimulando a resolução de problemas.

Sacos Sensoriais

Tem como propósito enriquecer a experiência sensorial, associando elementos táteis a aspectos educativos. Desenvolve a percepção tátil, estimulando a imaginação e proporcionando uma abordagem lúdica ao aprendizado.

Alameda dos Sonhos

Aprimora a percepção tátil, promove o equilíbrio e enriquece a experiência sensorial, estimulando a coordenação motora e a consciência espacial através da exploração de diferentes texturas.

Base Sonora

Área sonora que tem como objetivo explorar diferentes ritmos e tons. Desenvolve a apreciação musical, promove a coordenação auditiva e fomenta a expressão criativa.

Desafio do Silêncio

Estimula o movimento, desenvolvendo a autonomia e a identidade corporal das crianças, que aprendem a controlar seu corpo progressivamente.

Beco Diagonal

Estimula a sensibilidade tátil, promove a coordenação motora fina e amplia a percepção sensorial através de diferentes texturas de pisadas.

Ponte do Equilíbrio

Desenvolve o equilíbrio físico e mental das crianças, aprimorando a coordenação motora global, fortalecendo os músculos e promovendo a confiança na movimentação.

Jogo da Velha

Estimula a coordenação motora e raciocínio lógico, desenvolvendo habilidades cognitivas, promovendo estratégia e incentivando a interação entre crianças.

